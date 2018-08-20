Військова техніка паралізувала рух у центрі Києва (фото)

Значна частина вулиць в центрі Києва перекрита у зв'язку із репетицією до Дня Незалежності України.

Центр Києва зупинився у заторах через перекриття низки вулиць у зв’язку з проведення чергової репетиції військового параду до Дня Незалежності.

Згідно з даними на сервісі Google Maps, затори спостерігаються на бульварі Тараса Шевченка в бік Бессарабської площі, вулиці Богдана Хмельницького у напряму Хрещатика, вулицях Саксаганського, Велика Житомирська, Мала Житомирська, Глибочицькій та бульварі Лесі Українки.

Проспект Перемоги від площі Перемоги і орієнтовно до метро “Шулявська” повністю перекрито для руху транспорту через те, що по ньому рухається колона військової техніки.

Колона нараховує близько 100 одиниць військової техніки — декілька десятків танків, БМП, колісна бойова військова техніка.

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Тим часом у КМДА попередили, що у центрі Києва 22-24 серпня діятиме заборона паркування через підготовку та святкування Дня Державного Прапора України та 27-ї річниці незалежності України. Тимчасово не функціонуватимуть паркувальні майданчики на вул. Хрещатик (від Бессарабської площі до Європейської площі), бульварі Лесі Українки (в обидва напрямки), Володимирському проїзді, вул. Богдана Хмельницького, Набережному шосе, Парковій дорозі.

Міська влада також попереджає, що 23-24 серпня передбачені тимчасові зміни транспортного руху у зв’язку зі святковими заходами.