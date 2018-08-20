У Порошенка пропонують легалізувати перевезення на кордон з Кримом

У питанні транспортного сполучення з окупованим Кримом в Генічеському районі спостерігається "втрата державного контролю" з боку місцевої влади.

Представництво президента України в Автономній Республіці Крим наголошує, що нелегальні перевезення на адміністративній межі з тимчасово окупованим Росією Кримом "набувають усе більших обертів".

Як передає кореспондент УНІАН, на прес-конференції в Києві постійний представник президента в АРК Борис Бабін заявив: "Хотілося б підтвердити, що питання нелегальних перевезень, питання нелегального та напівлегального бізнесу біля адмінмежі, воно набуває все більше обертів. На жаль, за цей рік ми не можемо констатувати покращення ситуації. Навіть в окремих місцевостях".

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За словами Бабіна, для прикладу, на контрольному пункті в'їзду-виїзду "Каланчак" ситуація з перевезеннями лише погіршилася.

Його перший заступник Ізет Гданов нагадав, що на адміністративній межі з тимчасово окупованим Кримом існують три КПВВ - у Каланчаку, Чонгарі та Чаплинці.

Він висловив занепокоєння з приводу ситуації у Генічеському районі. За його словами, там розташована кінцева зупинка потягів дального сполучення - у Новоолексіївці, яка фактично є транспортним вузлом між материковою Україною та окупованим Росією Кримом.

"Ми неодноразово звертали увагу, щоб районна державна адміністрація провела відповідний конкурс та призначила в межах чинного законодавства законного перевізника, але жодних дій ми не бачимо. Це нас теж турбує", - сказав Гданов.

Також він заявив, що ліквідувати нелегальних перевізників можна буде після того, як з'являться легальні.

"Нас взагалі турбує ситуація у Генічеському районі. Вона дуже складна. Ми бачимо, яка фактично там втрата державного контролю з боку районної державної адміністрації. Ми доповідали про це президентові України... Тому ми сподіваємося, що найближчим часом це питання буде вирішено", - додав він.