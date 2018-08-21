Бензин в Україні знову дорожчає

Ряд мереж АЗС в Україні підвищили ціни на бензин і дизпальне на 10-60 коп. за літр.

Ряд національних і регіональних мереж АЗС в Україні з 20 по 21 серпня підвищили ціни на бензин і дизельне пальне на 10-60 коп. за літр. Про це повідомляє консалтингова компанія UPECO з посиланням на дані щоденного цінового моніторингу ринку нафтопродуктів.

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За даними компанії, на АЗС SOCAR бензини і дизпальне подорожчали на 60 коп. за літр, до: А-92 - 31,39 грн, А-95 - 32,39 грн, А-95 Преміум - 33,39 грн, ДП - 29,89 грн, ДП Преміум - 30,89 грн.

У мережі АЗС Glusco ціни збільшилися на 45 коп. за літр, до: А-92 - 29,55 грн, А-95 - 30,55 грн, А-95 Преміум - 31,55 грн, ДП - 28,05 грн, ДП Преміум - 29,15 грн.

Крім того, на 10-30 коп. за літр підвищилася вартість бензину і ДП на столичних АЗС KLO. У регіонах пальне дорожчало на заправках східній «Паралелі» і одеського «Катрал ЮГ».

Таким чином, станом на 21 серпня середня вартість нафтопродуктів в Україні становила: А-92 - 28,38 грн за літр, А-95 - 29,39 грн за літр, А-95 Преміум - 30,66 грн за літр, ДП - 27,21 грн за літр і ДП Преміум - 29,2 грн за літр.

Як повідомляв УНІАН, з серпня 2017 року по лютий 2018 року ціни на нафтопродукти в Україні виросли в середньому на п'ять і більше гривень за літр і досягли рекордних значень: бензин подорожчав до 30 грн за літр, а дизпальне - до 28-29 грн за літр.