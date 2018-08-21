«Укртелеком» повідомив про тимчасовий збій в роботі інтернету більш ніж у десяти областях

У компанії відзначили, що причини збою встановлюються.

Один з найбільших українських операторів телекомунікацій «Укртелеком» повідомив про тимчасовий збій у роботі інтернет-покриття більш ніж у десяти областях.

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Про це в коментарі УНІАН повідомив директор з корпоративних комунікацій ПАТ «Укртелеком» Михайло Шуранов.

«Учора ввечері був «шторм» на мережі на рівні агрегації. Це призвело до проблем з доступом в інтернет для клієнтів у декількох областях. Більше ніж 10 областей. Проблему усунули за кілька годин», - зазначив Шуранов.

За його словами, збій інтернет-мережі торкнувся зокрема й Київської області.

«Близько першої години ночі почали посегментно відновлювати. Аварійні роботи закінчилися рано вранці», - сказав директор з корпоративних комунікацій. Він також зазначив, що причини збою встановлюються.

Як повідомляв УНІАН, «Укртелеком» зафіксував більш як 10 тисяч випадків крадіжок і пошкоджень кабелю та майна кабельних ліній зв'язку за перше півріччя 2018 року.

Довідка УНІАН. «Укртелеком» - найбільший оператор фіксованого зв'язку України. Контрольний пакет акцій компанії належить групі українського бізнесмена Ріната Ахметова «Сістем Кепітал Менеджмент» (СКМ).