Неефективна робота Укрзалізниці призвела до багатомільярдних збитків бізнесменів - експерт

Він також зазначив, що у промисловості виник штучний дефіцит вагонів.

Через неефективну роботу "Укрзалізниці" бізнес вже втратив за півроку близько 3 млрд грн, і втратить ще 3 млрд.

Таку думку в ефірі телеканалу "112 Україна" висловив експерт Центру транспортних стратегій Андрій Ісаєв.

"Більшість представників бізнесу зараз скаржаться на гостру нестачу локомотивів. Вагони стоять. Мало того, що занурити вагон, його потрібно довезти. Вагони стоять, вагони не везуть. Є такий показник - оборотність, який показує ефективність роботи вагонного парку. Так ось, за півроку оборотність зросла за різними оцінками від однієї доби до п'яти діб. Це означає, що вагони перевозять на 10%-50% менше, ніж вони перевозили восени. У нас виник штучний дефіцит вагонів. Штучний дефіцит вагонів, відповідно ставки, орендні ставки на вагони почали зростати. За різними оцінками бізнес вже втратив за півроку близько 3 мільярдів гривень. Ще втратить 3 мільярди через таку неефективну роботу", - сказав він.

"Наступний крок, який зробила "Укрзалізниця", це додавання двох днів до розрахунку часу транспортування вантажу. Коли рахується вартість перевезення, вартість оренди вагона, є час, який вагон знаходиться в дорозі, до нього додається ще час на навантаження. За нормативами, які прийняті Міністерством інфраструктури, це один день. УЗ вирішила додавати два дні. Чому вона так зробила? Незрозуміло. І яким чином, прошу вибачення, УЗ змогла обійти нормативний акт вищої інстанції? Теж незрозуміло. Тут ми теж маємо втрати вже за рахунок цього близько 4-5 мільярдів гривень", - резюмував він.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" планує збільшити вартість вантажоперевезень від 10 до 49 %.

Керівники профільних промислових асоціацій направили лист в уряд і "Укрзалізницю", в якому застерігають, що нове підвищення плати за послуги залізниці призведе до збільшення витрат вантажовласників на 5 млрд грн на рік.