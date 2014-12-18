Уряд призначив заступника міністра інфраструктури України

Уряд України 17 грудня затвердив на посаді заступника міністра інфраструктури Володимира Омеляна.

За даними ЗМІ, Омелян раніше обіймав посаду керівника служби міністра Кабінету міністрів.

"Сьогодні уряд затвердив мене на посаду заступника міністра інфраструктури України. Олігархи за мною не стоять, грошей за призначення принципово ніколи не платив. Перша розмова була відвертою: я з полегшенням почув, що ми працюємо на країну, маємо повний карт-бланш на зміни, ніяких схем і бізнес-інтересів за нашою командою не буде", - написав Омелян на своїй сторінці у Facebook.

Він також зазначив, що цього тижня познайомився з командою міністра, і має намір зайнятися створенням умов для функціонування ефективного ринку.

«Держава повинна стати дружньою до людей і бізнесу, більш того - бути out of business, головна функція соціальна і дотримання умов ефективного ринку", - підкреслив новий заступник міністра інфраструктури.

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Як повідомляв УНІАН, 2 грудня Верховна Рада призначила міністром інфраструктури Андрія Пивоварського, який був запропонований на цю посаду партією «Блок Петра Порошенка».

З кінця лютого і до призначення нового складу уряду на чолі з прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком 2 грудня посаду міністра інфраструктури обіймав Максим Бурбак.

Пивоварський з кінця 2012 року очолює велику українську фінансово-промислову групу компаній "Континіум", в числі акціонерів якої - народні депутати Ігор Єремєєв і Степан Івахів.