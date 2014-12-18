З 16 січня зміниться графік курсування поїзда Харків - Ужгород

У прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниці») УНІАН повідомили, що починаючи від 16 січня, поїзд відправлятиметься з Харкова по парних числах о 23:07 і прибуватиме в Ужгород у 03:55, тоді як на даний час поїзд відправляється з Харкова по непарних числах у цей самий час.

У свою чергу, починаючи від 19 січня у зворотному напрямку поїзд вирушатиме по непарних числах (замість парних) об 11:17 і прибуватиме до Харкова о 14:30.

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У прес-службі нагадали, що раніше "Укрзалізниця" для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом у період новорічних та різдвяних свят вдвічі збільшила частоту рейсів поїзда № 225/226 Харків - Ужгород. Зокрема, від 29 листопада поїзд курсує по заданому маршруту через день, а від 24 грудня по 12 січня поїзд курсуватиме щоденно.

«Щоденне курсування поїзда № 225/226 Харків - Ужгород із Харкова буде здійснюватися від 24 грудня до 10 січня. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме щодня від 26 грудня до 12 січня», - зазначили у прес-службі.

Скористатися поїздом зможуть також жителі Сум, Конотопа, Львова, Києва, Козятина, Вінниці, Жмеринки, Хмельницького, Тернополя та інших міст, через які буде слідувати зазначений поїзд.

Як повідомляв УНІАН, станом на 9 грудня "Укрзалізниця" на період новорічних і різдвяних свят призначила 12 додаткових поїздів на 135 рейсів, які курсуватимуть з Києва на Ужгород, Івано-Франківськ та Миколаїв, з Одеси у Кривий Ріг, Ужгород і Чернівці, з Харкова до Ужгорода і з Дніпропетровська до Львова.

"Укрзалізниця" на зимові свята готова забезпечити перевезення близько 1,4 млн пасажирів у поїздах далекого прямування по найбільш популярних напрямках.

Також «Укрзалізниця» повідомила, що не планує припиняти залізничне пасажирське сполучення з Російською Федерацією, тоді як Російські залізниці (РЖД) від 14 грудня скасували 4 поїзди, що курсують через територію України.