Німеччина з 2016 року планує ввести плату за автобани

Федеральний уряд Німеччини після довгих дебатів наважився ухвалити законодавчу ініціативу щодо дорожнього збору, ідею якого неоднозначно сприйняли у суспільстві та в Єврокомісії. Полягала вона у тому, щоб змусити іноземних водіїв співфінансувати утримання доріг у Німеччині, повідомляє DW.de.

Уряд розробив два законопроекти. Перший прописує, що з 2016 року всі без винятку легкові автомобілі на німецьких автобанах мусять їздити з купленою віньєткою. А другий знижує розмір податку для водіїв у Німеччині. На практиці витрати для німецьких водіїв не збільшаться - електронна віньєтка видаватиметься автоматично тим, хто сплатив автомобільний податок. Натомість водії, які мешкають не в Німеччині, купуватимуть наклейку самі: десятиденну – за 10 євро, двомісячну – за 22 євро або ж річну. Ціна річної коливатиметься залежно від класу автомобіля, але максимально становитиме 130 євро. Придбати їх можна буде в інтернеті або на заправках.

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Із 2016 року дорожній збір має бути запроваджений для легкових автомобілів та житлових автофургонів, але не для мотоциклів. Штраф за проїзд автобаном без віньєтки становитиме 150 євро.

Міністр транспорту Німеччини Александр Добриндт очікує отримати за рахунок цього збору близько 500 мільйонів євро на рік, які йтимуть як цільові кошти в розвиток інфраструктури.

Єврокомісарка з транспорту Віолета Балк попередила німецький уряд, що у цьому рішенні простежується непряма дискримінація на підставі державної приналежності. Словенці не сподобалося, що для мешканців Німеччини додатковий збір завдяки перерахунку автомобільного податку фактично відпаде. Крім того, Балк критикує високу ціну короткострокових віньєток – які мають сенс лише для приїжджих – у порівнянні з річними.

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Австрія та Нідерланди також погрожують зверненням до Європейського суду в Страсбурзі. Реагуючи на висловлені зауваження, голова Християнсько-демократичного союзу Горст Зеегофер, чия партія у коаліції й пролобіювала збір для іноземців, здивований заявами з Брюсселя. Адже, за його словами, Єврокомісії ще зовсім не відомо, які зміни будуть внесені до законопроектів у Бундестазі.

Утім, міністр транспорту підстрахувався відповідною юридичною експертизою. Науковець із Боннського університету засвідчив, що кожна країна-член ЄС має право зміщувати акценти у фінансуванні інфраструктури між різними складовими. Однак і в самій Німеччині критиків нововведення достатньо, починаючи від автоклубу ADAC і закінчуючи транспортними експертами Зелених, Лівих та СДПН. Тож, транспортний комітет Бундестагу вже сигналізував, що очікує доопрацювання проекту перед його внесенням на розгляд парламенту.