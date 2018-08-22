Через репетицію параду до Дня Незалежності у центрі Києва обмежать рух транспорту (список вулиць)

Також у зв'язку з проходженням військової техніки внесено зміни у рух громадського транспорту.

У Києві з 15:00 тимчасово обмежать рух транспорту низкою вулиць через репетицію військового параду з нагоди 27-ї річниці незалежності України.

Про це повідомили у прес-службі Київської міськдержадміністрації з посиланням на Міністерство оборони України.

Зокрема, буде заборонено рух транспортних засобів на вул. Великій Васильківській (на ділянці від вул. Жилянської до вул. Хрещатик) – Бессарабській площі – вул. Хрещатик – Майдані Незалежності – вул. Хрещатик до Європейської площі та на ділянці від площі Льва Толстого до вул. Терещенківської.

Також передбачено тимчасове обмеження проїзду транспорту з 15.00 до 17.00 під час проходження військової техніки до місця проведення тренувань за маршрутом колони № 1 (гусенична техніка) від парку військової частини А0222 – вул. Маршала Рибалка – вул. В’ячеслава Чорновола – виїзд на просп. Перемоги зустрічною смугою лівіше Повітрофлотського мосту – проспект Перемоги (зустрічною смугою) – площа Перемоги (зустрічною смугою) – вул. Старовокзальна – вул. Жилянська.

Під час проведення репетиції буде обмежено рух транспорту за маршрутом від Європейської площі – Володимирський узвіз – вул. Петра Сагайдачного – вул. Андріївська (частина гусеничної та колісної техніки) та Боричів узвіз (зустрічною смугою) (частина гусеничної та колісної техніки) – вул. Набережно-Хрещатицька (зустрічною смугою) – вул. Нижній Вал – Глибочицький проїзд – вул. В. Чорновола – просп. Перемоги на зустрічній смузі лівіше Повітрофлотського мосту – проспект Перемоги (на зустрічній смузі) – площа Перемоги (на зустрічній смузі) – вул. Старовокзальна – вул. Жилянська.

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Після репетиції введуть обмеження для проїзду за маршрутом від Європейської площі – Володимирським узвозом – вул. Сагайдачного – вул. Андріївська (частина гусеничної та колісної техніки) та Боричів узвіз (на смузі зустрічного руху) (частина гусеничної та колісної техніки) – вул. Набережно-Хрещатицькою (зустрічною смугою) – вул. Нижній Вал – Глибочицьким проїздом – вул. В. Чорновола – вул. Маршала Рибалка – парк військової частини А0222.

Під час проходження військової техніки колони № 2 (колісна техніка) до місця проведення тренувань також вводитимуть обмеження проїзду транспорту за маршрутом від аеродрому «Святошин» – вул. Академіка Туполєва – вул. Стеценка – вул. Д. Щербаківського – проспектом Перемоги – площею Перемоги – вул. Старовокзальна – вул. Жилянська.

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Під час репетиції за маршрутом від Європейської площі – Петровською алеєю – Парковою дорогою – Дніпровським узвозом – Набережним шосе – вул. Набережно-Хрещатицька – вул. Нижній Вал – Глибочицьким проїздом – вул. В. Чорновола – проспектом Перемоги (зустрічною смугою) – площею Перемоги (зустрічною смугою) – вул. Старовокзальна – вул. Жилянська. Після репетиції за маршрутом від Європейської площі – Петровською алеєю – Парковою дорогою – Дніпровським узвозом – Набережним шосе – вул. Набережно-Хрещатицька – вул. Нижній Вал – Глибочицьким проїздом –вул. В. Чорновола – проспектом Перемоги – вул. Академіка Туполєва – аеродром «Святошин».

З 15:00 до завершення тренування військового параду із проходженням механізованої колони військової техніки будуть внесені зміни у роботу громадського транспорту. Детально з ними можна ознайомитись на сайті міської влади.

Крім того, з 22 по 24 серпня буде заборонено паркування та не працюватимуть паркувальні майданчики у місцях підготовки та проведення урочистих заходів, у тому числі на місцях стоянки транспортних засобів Збройних сил України, які перевозять особовий склад піших парадних розрахунків на б-рі Лесі Українки (в обидва напрямки), Володимирському проїзді, вул. Богдана Хмельницького, Набережному шосе, Парковій дорозі.