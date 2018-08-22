Клімкін "дуже стримано" ставиться до ідеї щодо скасування потягів і автобусів до РФ

Міністр закордонних справ України пропонує не розглядати це питання через політичні гасла.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, що дуже стримано ставиться до ініціативи про припинення пасажирського сполучення з Російською Федерацією наземним транспортом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам.

На запитання, чи підтримує МЗС пропозицію Міністерства інфраструктури про припинення пасажирських перевезень з Росією, Клімкін відповів: «Чому ми саме зараз підійшли до цього? От люди їздили-їздили, а тепер ми про це кажемо. Ми, звичайно, маємо говорити про те, яким чином обмежити будь-який вплив агресора, але це не має бути в контексті внутрішньополітичному, це має бути в контексті боротьби проти Росії».

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Як наголосив Клімкін, необхідно бути послідовними. «Якщо ми кажемо, що такого сполучення не має бути, а всі ті сотні тисяч і мільйони українців, які їздять, яким чином ми до них ставимося? Що, ми маємо назвати їх зрадниками? Або ми маємо взагалі зрозуміти реальність, і ця реальність полягає у тому, що ми знаходимося у стані війни з Російською Федерацією», - сказав міністр.

«Але ця війна - це війна за розпад імперії. І ми маємо, навіть зараз, під час війни, мільйони українців, які знаходяться на території Росії», - зауважив він.

На переконання Клімкіна, «багато з тих українців їздять в Росію не тому, що їм подобається Росія».

За його словами, багато українців у Росії є патріотами України і їздять туди до родичів або намагаються заробляти собі на життя.

«Тому чесно маємо подивитися на цю проблему загально, а не шляхом політичних гасел. Я готовий обговорювати цю проблему, але ця проблема має бути вирішена саме в контексті боротьби з Росією як агресором, і розуміючи, що люди не мають страждати», - наголосив Клімкін.

При цьому міністр не відповів на пряме запитання, чи він проти припинення пасажирського сполучення з РФ. «Ми маємо зрозуміти, яким чином контролювати: хто їздить і як їздить», - сказав Клімкін.

Він заявив, що ставиться до цього питання «дуже стримано». «Але потрібно подивитися на всі аспекти. Це не означає, що ми маємо зберегти саме цю сітку», - зауважив Клімкін і додав, що необхідно розрізняти питання політики і людей.

Як повідомляв УНІАН, днями міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що Мінінфраструктури подало на розгляд уряду комплекс контрзаходів із протидії російській агресії, яким, у тому числі, пропонується припинення пасажирського залізничного сполучення з Росією.

Пізніше керівники Представництва президента України в Автономній Республіці Крим висловились на підтримку припинення залізничного та автобусного сполучення міст материкової України з містами РФ.