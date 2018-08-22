Село і пошта: чому в регіонах провалюється пілотний проект «Укрпошти»

З червня у Чернігівській області реалізується пілотний проект «Укрпошти» - «Сільське відділення», мета якого – нібито покращити якість обслуговування населення. Планується, що із 443 сільських поштових відділень до пілотного проекту поступово будуть включені 433. Замість стаціонарних відділень в села кілька разів на тиждень приїздитиме мобільна поштова бригада (начальник відділення, водій-кур'єр та листоноша), працівники якої доставлятимуть кореспонденцію, пенсії та прийматимуть платежі від населення. Періодичність приїзду поштової бригади залежатиме від кількості жителів у селах: до 100 мешканців – раз на тиждень, до 500 жителів – двічі, до 1200 – тричі.

З-понад 1400 сіл Чернігівщини, зміни роботи відділень зв'язку стосуватимуться понад 1200 (до 85%). Втім, там, де пілотний проект вже запрацював, селяни обурені.

Селяни готові до протестів

Один з населених пунктів, якого реформування «Укрпошти» вже торкнулося, - село Конятин Сосницького району (розташоване за 25 км від райцентру). До останнього часу оформити передплату на газети і журнали, сплатити комунальні платежі, отримати переказ тут можна було у стаціонарному відділенні у центрі села. Вже кілька років відділення працювало тричі на тиждень – у вівторок, четвер та суботу з 9.00 до 13.00, а односельців обслуговували троє працівників – дві листоноші та керівник відділення.

Після реформування у село двічі на тиждень приїздить «поштовий автомобіль» - у вівторок і четвер з 11.10 до 13.10. І відтепер один працівник «Укрпошти» приймає платежі, дві листоноші, як і раніше, розносять періодичні видання та кореспонденцію.

Олена Бевзюк працює у відділенні зв’язку Конятина листоношею чотири роки. За її словами, поки що вона не відчула особливих змін, але турбується, аби не втратити роботу, адже саме вона забезпечує родину. Олена – багатодітна мама, самостійно виховує п’ятеро дітей (найстаршій доньці – 16 років, наймолодшому сину – 7 років). Зараз вона розносить поштові відправлення і пенсії для половини жителів Конятина. Говорить, що майже в кожному дворі на сьогодні передплачують районні й обласні газети, а дехто і всеукраїнські видання. «Доводиться йти і в дощ, і в сніг, адже люди чекають. Велосипеда мені ніхто не давав, маю свій, хоч треба вже його списати», - розповідає вона.

Хоча дехто з мешканців села не відчуває особливої різниці, хтось вже нарікає на черги та відсутність зручностей для очікування на вулиці (селяни міркують, як це відбуватиметься взимку). За словами жительки Конятина Любові Іванівни, черги з’являються через те, що у селі проживають майже 600 осіб, і за дві години у пересувному відділенні пошти вони встигають, хіба що, сплатити комунальні платежі. Інші ж потреби людей, наприклад, щодо передплати періодичної преси, пересувні пункти майже не можуть вдовольнити. «Люди в черзі простоять, аби сплатити комунальні платежі, а передплатою вже й часу не буде займатися», - говорить жінка.

Про негативний досвід втілення пілотного проекту «Укрпошти» говорять і у селі Атюша Коропського району. Мешканці села навіть заявили про готовність блокувати міжнародний автошлях Київ-Бачівськ, аби не допустити закриття стаціонарного поштового відділення. Тут обурення, найперше, викликало те, що немісцевий персонал пересувних відділень просто не знає людей, кому і куди доставляти пенсію та кореспонденцію. Як результат – затримки у доставці пенсій – понад тиждень.

Друга проблема, якою переймаються місцеві мешканці – той факт, що через поганий стан доріг пересувні відділення можуть приїздити до деяких сіл лише раз на тиждень. І як тоді бути з оплатою квитанцій за газ чи електроенергію? Селяни не бажають перетворюватись на боржників через оптимізацію «Укрпошти».

Третя проблема – погодні умови. Навіть зараз, влітку, наприклад, до села Майське Менського району пересувне поштове відділення взагалі не приїхало, оскільки… йшов дощ.

І ще одна проблема – під час оптимізації в «Укрпошті» не продумали, що якісь села дійсно малі, і їх може обслуговувати двоє листонош, а деякі села області доволі великі, і тут двома співробітниками пересувних відділень не обійтися. Зокрема, про це говорять у селі Комарівка Борзнянського району (центр Комарівської ОТГ). За словами Комарівського сільського голови Юрія Кантура, через те, що на 1200 мешканців села тут мають залишитися тільки двоє листонош замість чотирьох, обслужити селян, 60% з яких – пенсіонери, буде неможливо. А приходити у конкретні дні і години у центр села, щоб вистояти у чергах, для багатьох літніх людей теж не під силу.

Через це жителі громади висловили свою категоричну незгоду з поштовою реформою і просять обласну владу втрутитися у ситуацію, щоб не допустити скорочення листонош та закриття стаціонарного відділення зв’язку. «Це надзвичайно важливе соціальне питання, невирішення якого може мати непередбачувані наслідки», - говорить керівник ОТГ.

Звернення та підписи односельців (на початку серпня селяни зібрали дві сотні підписів проти впровадження пілотного проекту «Укрпошти» у тому вигляді, в якому його просувають на місцях) Кантур передав до Чернігівської ОДА. І вважає, що, якщо обласна влада не піде назустріч людям, ситуація може вийти з-під контролю та вилитися у соціальний вибух.

Проект «Укрпошти» вбиває місцеву пресу

Незадоволені «поштовими» змінами і в редакціях районних газет Чернігівщини. Частина з них вже роздержавилися, відтак, стали непідконтрольні владі і не фінансуються з місцевих бюджетів. Тому медійники особливо зацікавлені у тому, щоб на їхні газети підписувались мешканці області.

Втім, за словами голови Чернігівської обласної організації НСЖУ, редактора Менської газети «Наше слово» Олександра Назаренка, пілотний проект «Укрпошти» нищить місцеву пресу. Адже через складнощі із доставкою друкованих видань, люди просто не передплачують газет. Влітку практично всі редакції в регіоні відчутно втратили у своїх тиражах. «У нас є випадки, коли районна газета виходить у п’ятницю, а читачі в окремих селах отримують її наступного четверга – тобто, за тиждень. Люди не хочуть читати газету із таким запізненням», - розповідає Назаренко.

За його словами, існує два шляхи розвитку ситуації. Перший – знайти разом з «Укрпоштою» спільне вирішення проблемних питань. Втім, наразі це мало ймовірно. Адже будь-які звернення до керівництва «Укрпошти», аби спільно окреслити проблемні питання і визначити шляхи їх вирішення, не мали успіху: «Керівництво «Укрпошти» має карт-бланш, який реалізує, і робить все, що вважає за потрібне, незважаючи на інші думки». Дійсно, у соціальній мережі Facebook дискусія редактора і керівника ПАТ «Укрпошта» Ігоря Смілянського завершилася порадою Назаренку… «писати цікавіше».

Другий – налагоджувати альтернативну систему доставки газет, інакше за рік більшість районних газет Чернігівщини можуть припинити своє існування.

У свою чергу, в Чернігівській ОДА зазначають, що ідея цього проекту не знайшла одностайної підтримки через запитання, на які ініціатори проекту поки не надали однозначно позитивних відповідей: «Адже, з одного боку, реформатори ставлять перед собою гарну мету — поліпшення якості та доступності поштових послуг, а з іншого — передбачають суттєве скорочення чисельності сільських відділень та кадрів на місцях. Натомість жителям сіл пропонується користуватися послугами пересувних поштових відділень, які працюватимуть раз або кілька разів на тиждень».

В ОДА повідомляють, що після обговорень проблемних питань і зустрічей із керівництвом «Укрпошти», була створена робоча група, яка внесла пропозиції щодо підписання меморандуму про те, що дія проекту буде поки що поширюватись на три райони Чернігівщини - Чернігівський, Ріпкинський і Куликівській. Хоча у серпні автомобілі «Укрпошти» вже курсують Городнянським, Коропським, Сосницьким, Сновським районами.

Водночас цим документом на перехідний період впровадження пілотного проекту (орієнтовно до кінця серпня цього року) передбачено паралельне функціонування діючої мережі стаціонарних відділень «Укрпошта» і пересувних мобільних бригад.

«Остаточне рішення щодо впровадження на всій території області пілотного проекту «Сільське відділення» у запропонованому «Укрпоштою» варіанті буде прийнято після проведення всебічного аналізу якості та своєчасності надання поштових послуг у перехідний період. Подальше запровадження пілотного проекту буде продовжено лише в разі явних переваг нової моделі», – заявляла раніше перший заступник голови Чернігівської ОДА Юлія Свириденко.

Нині голова Чернігівської облдержадміністрації не призначений. Тож невідомо, як буде реагувати новий керівник на ситуацію довкола реформування «Укрпошти».

«Дрібні недоліки» буде усунено?

Попри всі претензії, коментувати перші підсумки проекту «Сільське відділення» у Чернігівській обласній дирекції «Укрпошти» категорично відмовилися і направили УНІАН до головного офісу підприємства. Прес-служба «Укпошти» повідомила, що у проекті наразі є дрібні недоліки, які можуть бути усунені в процесі, їх фіксують та виправляють: «Намагаємось вносити корективи, враховуючи побажання місцевих мешканців чи місцевої влади (наприклад, графіки роботи пересувних відділень). Труднощі іноді пов’язані із заздалегідь сформованим негативним ставленням місцевих мешканців деяких сіл до проекту і навіть до працівників поштових бригад. Таке ставлення, як правило, викликане недостатньою поінформованістю про реалізацію та умови впровадження проекту і різноманітними побоюваннями (припинять доставку пенсії, не будуть вчасно отримувати періодику тощо)».

Підсумки проекту в «Укрпошті» планують підбивати у листопаді 2018 року. Мовляв, проект – адаптивний і передбачає можливість внесення змін. «Цього року проект поширюватиметься виключно на Чернігівську область, у 2019 році – охопить ще декілька областей. Масштабувати проект на загальноукраїнський рівень плануємо орієнтовно у 2020-2021 роках. Це залежатиме від факторів часу, залучення інвестицій, затвердження фінплану на 2019 рік… Поки що не забігаємо наперед», - розповіли в «Укрпошті».

І, зважаючи на те, що на рівні Міністерства інфраструктури реформування пошти оцінюється добре, схоже, дослухатися до селян ніхто не збирається.

Ірина Синельник, Чернігів