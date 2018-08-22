У Києві з'явився новий нічний тролейбусний маршрут

Тролейбус курсуватиме від площі Льва Толстого до житлового масиву Борщагівка.

З 22 серпня 2018 року у Києві курсуватимуть тролейбуси з новим нічним маршрутом № 94Н. Читайте такожНа одній з головних доріг Києва на рік обмежать рух транспорту Як повідомили у прес-службі "Київпастрансу", новий маршрут поєднає центр міста з житловим масивом Борщагівка. Тролейбуси курсуватимуть за маршрутом: станція метрополітену «Площа Льва Толстого» – вулиця Льва Толстого – вулиця Володимирська (в зворотній бік – бульвар Тараса Шевченка – Бессарабська площа – вулиця Велика Васильківська) – бульвар Тараса Шевченка – проспект Перемоги – Кільцева дорога – проспект Леся Курбаса (житловий масив Борщагівка). Як повідомляв УНІАН, аеропорт «Київ» та залізничний вокзал з’єднають прямим тролейбусним маршрутом.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter