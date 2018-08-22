У Києві з'явився новий нічний тролейбусний маршрут
15:46, 22 серпня 2018Транспорт/Зв'язок
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Тролейбус курсуватиме від площі Льва Толстого до житлового масиву Борщагівка.
У Києві з'явився новий нічний тролейбус / фото УНІАН
З 22 серпня 2018 року у Києві курсуватимуть тролейбуси з новим нічним маршрутом № 94Н.
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Як повідомили у прес-службі "Київпастрансу", новий маршрут поєднає центр міста з житловим масивом Борщагівка.
Тролейбуси курсуватимуть за маршрутом: станція метрополітену «Площа Льва Толстого» – вулиця Льва Толстого – вулиця Володимирська (в зворотній бік – бульвар Тараса Шевченка – Бессарабська площа – вулиця Велика Васильківська) – бульвар Тараса Шевченка – проспект Перемоги – Кільцева дорога – проспект Леся Курбаса (житловий масив Борщагівка).
Схема тролейбусного маршруту №94Н / kpt.kiev.ua
Як повідомляв УНІАН, аеропорт «Київ» та залізничний вокзал з’єднають прямим тролейбусним маршрутом.
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