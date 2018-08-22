У Києві з'явився новий нічний тролейбусний маршрут

15:46, 22 серпня 2018
Транспорт/Зв'язок
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У Києві з'явився новий нічний тролейбус / фото УНІАН

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Як повідомили у прес-службі "Київпастрансу", новий маршрут поєднає центр міста з житловим масивом Борщагівка.

Тролейбуси курсуватимуть за маршрутом: станція метрополітену «Площа Льва Толстого» – вулиця Льва Толстого – вулиця Володимирська (в зворотній бік – бульвар Тараса Шевченка – Бессарабська площа – вулиця Велика Васильківська) – бульвар Тараса Шевченка – проспект Перемоги – Кільцева дорога – проспект Леся Курбаса (житловий масив Борщагівка).

Схема тролейбусного маршруту №94Н / kpt.kiev.ua

Як повідомляв УНІАН, аеропорт «Київ» та залізничний вокзал з’єднають прямим тролейбусним маршрутом.

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Теги: #Київ#тролейбус