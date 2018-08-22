В Україні почала роботу Морська адміністрація

У Мінінфраструктури вважають, що таке рішення допоможе вивести морську галузь України на новий рівень.

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про початок роботи Державної служби морського і річкового транспорту України (Морської адміністрації), повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури України.

Читайте такожАдміністрація морських портів скоротила прибуток на півмільярда

«22 серпня 2018 року урядом ухвалено рішення про початок здійснення Державною службою морського і річкового транспорту України (Морською адміністрацією) повноважень і функцій, покладених на неї відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 6 вересня 2017 року № 1095», - йдеться у повідомленні.

За словами заступника міністра інфраструктури Юрія Лавренюка, вся морська і річкова галузь України зможе переконатися у прозорій діяльності новоствореної служби.

У міністерстві зазначають, що Морська адміністрація є єдиним центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом міністрів України через міністра інфраструктури.

Основними завданнями Морської адміністрації є реалізація державної політики в сферах морського і річкового транспорту, торговельного мореплавства, судноплавства на внутрішніх водних шляхах, навігаційно-гідрографічного мореплавства, а також забезпечення і здійснення державного нагляду (контролю) за безпекою на морському та річковому транспорті.

Як повідомляв УНІАН, 13 квітня Кабінет міністрів України призначив головою Державної служби з морського і річкового транспорту (Морська адміністрація України) з випробувальним терміном шість місяців Дмитра Петренка, який раніше обіймав посаду виконувача обов'язків очільника Морської адміністрації.

Торік Кабмін ухвалив створити Морську адміністрацію з 1 серпня 2018 року. Морська адміністрація здійснюватиме координацію роботи 13 морських портів, а також безпеку судноплавства.