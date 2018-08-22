У День незалежності в Києві продовжать роботу метро на дві години

На час проведення урочистих заходів будуть тимчасово закрито входи та виходи зі станцій метро «Майдан Незалежності» та «Хрещатик» на вул. Інститутську.

У Києві у п’ятницю, 24 серпня, роботу метрополітену та міського пасажирського транспорту буде продовжено на 2 години у зв’язку із святкуванням Дня незалежності України.

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Про це повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Також на час проведення урочистих заходів з нагоди річниці Незалежності України будуть тимчасово закрито входи та виходи зі станцій метро «Майдан Незалежності» та «Хрещатик» на вул. Інститутську. У цей час станція «Майдан Незалежності» працюватиме як пересадочний вузол із лінії на лінію.

Як повідомляв УНІАН, через репетиції параду до Дня Незалежності в центрі Києва обмежать рух транспорту.