У День незалежності в Києві продовжать роботу метро на дві години
18:40, 22 серпня 2018Транспорт/Зв'язок
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На час проведення урочистих заходів будуть тимчасово закрито входи та виходи зі станцій метро «Майдан Незалежності» та «Хрещатик» на вул. Інститутську.
Будуть тимчасово закриті входи і виходи зі станцій метро «Майдан Незалежності» і «Хрещатик» на вул. Інститутську / УНІАН
У Києві у п’ятницю, 24 серпня, роботу метрополітену та міського пасажирського транспорту буде продовжено на 2 години у зв’язку із святкуванням Дня незалежності України.
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Про це повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.
Також на час проведення урочистих заходів з нагоди річниці Незалежності України будуть тимчасово закрито входи та виходи зі станцій метро «Майдан Незалежності» та «Хрещатик» на вул. Інститутську. У цей час станція «Майдан Незалежності» працюватиме як пересадочний вузол із лінії на лінію.
Як повідомляв УНІАН, через репетиції параду до Дня Незалежності в центрі Києва обмежать рух транспорту.
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