Швидкісні потяги "Інтерсіті+" з моменту запуску перевезли близько 4 млн пасажирів

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») із посиланням на дані оператора швидкісних поїздів - держпідприємства «Українська залізнична швидкісна компанія» (УЖСК).

«Найбільш популярними залишаються швидкісні поїзди, що курсують між Києвом і Харковом: ними скористалося близько 1,6 млн пасажирів», - наголошується в повідомленні.

Згідно з повідомленням, за вказаний період квитки на швидкісні поїзди «Інтерсіті+» за маршрутом Київ - Дніпропетровськ придбали понад 900 тис. пасажирів за маршрутом Київ - Львів - близько 500 тис. осіб, на поїзд Київ - Одеса, який почав курсувати з липня поточного року, - понад 30 тис.

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У донецькому напрямку швидкісні потяги перевезли близько 800 тис. пасажирів, а в напрямку Криму - 200 тис.

«Укрзалізниця» відзначає зростання популярності серед пасажирів послуги продажу залізничних квитків на поїзди категорії «Інтерсіті» та «Інтерсіті+» за допомогою резервування і купівлі через Інтернет електронних квитків, які можна пред'явити провіднику під час посадки в поїзд, минаючи квиткову касу.

За даними прес-служби, від початку 2014 року через Інтернет пасажири придбали 55% квитків від загальної кількості проїзних документів. Зокрема, на швидкісні поїзди, які курсують між Одесою і Києвом, через всесвітню мережу було реалізовано 60% квитків, між Львовом і Києвом, Тернополем і Києвом - на 57%. У харківському та дніпропетровському напрямках через Інтернет придбано 55% квитків, в донецькому (до Костянтинівки) - 50%.

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Також повідомляється, що в період новорічних і різдвяних свят від 29 грудня 2014 року по 11 січня 2015 поїзда «Інтерсіті» та «Інтерсіті+» курсуватимуть за наступними напрямками: харківський - 3 пари поїздів щоденно; дніпропетровський (Київ - Дніпропетровськ - Красноармійськ, Київ - Запоріжжя) - 3 пари поїздів щоденно; криворізький - 1 пара поїздів через день; львівський - 2 пари поїздів щоденно; одеський - 1 пара поїздів щоденно; донецький (Київ - Черкаси) - 1 пара поїздів щоденно; тернопільський - 1 пара поїздів щодня.

«Купити електронні квитки на всі поїзди категорії «Інтерсіті+» пасажири можуть через онлайн-систему «Укрзалізниці» booking.uz.gov.ua. Самостійно роздрукувавши такий квиток, вони можуть вирушати на посадку у вагон, минаючи залізничну касу», - наголосили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, купівля залізничних квитків через систему бронювання та продажу квитків в Інтернеті у середньому в добу становить 16 тис. проїзних документів, тоді як усього оформлюється 110 тис. квитків.

Системою бронювання і продажу квитків на поїзди через Інтернет у 2013 році скористалися майже 5,2 млн пасажирів, що становить близько 8,5% від їх загальної кількості.

Довідка УНІАН. Від травня 2012 року в Україні зі швидкістю до 160 км/год почали курсувати швидкісні міжрегіональні електропоїзди виробництва південнокорейської компанії Hyundai Rotem, зв'язавши Київ з Харковом і Львовом. Потім географія курсування поїздів Hyundai була розширена.

У цьому році «Укрзалізниця» придбала у Крюківського вагонзаводу два швидкісні електропоїзди ЭКр1 (клас «Інтерсіті+»), які зв'язали Київ з Одесою і Львовом.

Оператором швидкісних поїздів є державне підприємство «Українська залізнична швидкісна компанія» (УЖСК), яке оперує 10 міжрегіональними електропоїздами виробництва Hyundai Rotem, двома чеськими двоповерховими міжрегіональними поїздами подвійного струму Skoda і двома електропоїздами ЭКр1 «Тарпан» і поїздів з локомотивною тягою «Україна-2» виробництва Крюківського вагонобудівного заводу.