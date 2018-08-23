Для підвищення безпеки: українські мости хочуть обладнати датчиками контролю

Датчики дозволять контролювати процес деформації будівельних конструкцій.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України пропонує внести зміни до відповідних державних будівельних норм про обов'язкове обладнання мостів дистанційними контрольно-вимірювальними приладами (датчиками) для контролю деформації будівельних конструкцій. Про це повідомляє прес-служба міністерства.

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«Безпека - це найголовніше. Тому одна з ініціатив, яку ми пропонуємо - обов'язково обладнати мости дистанційними датчиками контролю будівельних конструкцій. Для чого вони потрібні? Це дозволить оперативно контролювати технічний стан мостів», - цитує заступника міністра регіонального розвитку Лева Парцхаладзе прес-служба Мінрегіонбуду.

За його словами, на мостові конструкції значно впливають зовнішні фактори, що призводить до поступового зносу елементів і може викликати передчасне руйнування моста, що призведе до жахливих наслідків.

Довідка УНІАН. Державні будівельні норми (ДБН) - обов'язкові до виконання нормативні документи, що використовуються при проектуванні нових і реконструкції існуючих будівель, кварталів, мікрорайонів відповідно до їхнього призначення.