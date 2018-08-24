У центрі Києві через святкові заходи перекрито низку вулиць

На підходах до Майдану встановлені рамки-металошукачі для перевірки особистих речей громадян.

У центрі Києва перекрито рух низкою вулиць у зв’язку з проведенням урочистих і святкових заходів з нагоди 27-ї річниці незалежності України. Читайте такожПарад у Києві на День Незалежності 2018: онлайн-трансляція Як передає кореспондент УНІАН, Майдан Незалежності з усіх сторін оточений металевою огорожею. Прохід людей до головної площі столиці уповільнений через встановлені з огляду на посиленні заходи безпеки рамки-металошукачі. Правоохоронці перевіряють особисті речі громадян на наявність заборонених предметів. Рух транспорту за маршрутом вул. Жилянська – вул. Велика Васильківська - Бессарабська площа – вул. Хрещатик - Майдан Незалежності – вул. Хрещатик - Європейська площа перекрито, бо центральними вулицями проходитиме військовий парад. Наразі на Майдані грає військовий оркестр та очікується прибуття президента Петра Порошенка. Вздовж Хрещатика вишукувалися українські військові. Сотні людей прийшли спостерігати за військовим парадом.

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