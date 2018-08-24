У центрі Києва відновлено рух транспорту
13:03, 24 серпня 2018Транспорт/Зв'язок
822 0
Після завершення військового параду з нагоди Дня Незалежності на центральних вулицях столиці відновлено рух транспорту.
Частина вулиці Хрещатик залишається пішохідною, як завжди у вихідні та святкові дні / фото УНІАН
У центрі Києва відновлено рух транспорту.
Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, відкрито рух Європейською площею в напрямку від Володимирського узвозу до вулиці Грушевського та Петровської алеї й у зворотному напрямку в бік Подолу.
Читайте такожСлава Україні: у Києві пройшов військовий парад до Дня Незалежності (фоторепортаж)
Крім того, автомобілі також рухаються з Володимирського узвозу Хрещатиком в бік вулиці Михайлівської.
Також вже можна проїхати вулицею Трьохсвятительською.
Частина вулиці Хрещатик залишається пішохідною, як завжди у вихідні та святкові дні.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Святкування Дня Незалежності