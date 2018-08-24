этот материал доступен на русском

У центрі Києва відновлено рух транспорту

13:03, 24 серпня 2018
Транспорт/Зв'язок
822 0
Частина вулиці Хрещатик залишається пішохідною, як завжди у вихідні та святкові дні / фото УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, відкрито рух Європейською площею в напрямку від Володимирського узвозу до вулиці Грушевського та Петровської алеї й у зворотному напрямку в бік Подолу.

Читайте такожСлава Україні: у Києві пройшов військовий парад до Дня Незалежності (фоторепортаж)

Крім того, автомобілі також рухаються з Володимирського узвозу Хрещатиком в бік вулиці Михайлівської.

Також вже можна проїхати вулицею Трьохсвятительською.

Частина вулиці Хрещатик залишається пішохідною, як завжди у вихідні та святкові дні.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Святкування Дня Незалежності
Теги: #Київ#Майдан#парад