Після завершення військового параду з нагоди Дня Незалежності на центральних вулицях столиці відновлено рух транспорту.

У центрі Києва відновлено рух транспорту.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, відкрито рух Європейською площею в напрямку від Володимирського узвозу до вулиці Грушевського та Петровської алеї й у зворотному напрямку в бік Подолу.

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Крім того, автомобілі також рухаються з Володимирського узвозу Хрещатиком в бік вулиці Михайлівської.

Також вже можна проїхати вулицею Трьохсвятительською.

Частина вулиці Хрещатик залишається пішохідною, як завжди у вихідні та святкові дні.