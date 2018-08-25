Правоохоронці почали перевірки поїздів, що курсують територією Луганщини

Таким чином, поліцейські сподіваються запобігти незаконному вивезенню зброї, наркотиків та вибухівки.

Поліцейські почали перевіряти всі пасажирські поїзди, які курсують територією Луганської області.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби поліції регіону.

Згідно з інформацією, це пов'язано із заходами, спрямованими на недопущення вивезення зброї і наркотиків з району проведення ООС до інших регіонів. Службу в поїздах несуть бійці батальйону поліції особливого призначення, кінологи та співробітники батальйону "Скіф".

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"Підвищені превентивні заходи спрямовані на забезпечення безпеки громадян, які пересуваються залізничним транспортом, а також на блокування незаконних перевезень зброї, бойових припасів та вибухівки, попередження злочинів та нещасних випадків з їх використанням", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що на Запоріжжі у вантажному потязі виявили небезпечну знахідку – серйозний арсенал боєприпасів.