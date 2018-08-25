Правоохоронці почали перевірки поїздів, що курсують територією Луганщини
Поліцейські почали перевіряти всі пасажирські поїзди, які курсують територією Луганської області.
Про це йдеться в повідомленні прес-служби поліції регіону.
Згідно з інформацією, це пов'язано із заходами, спрямованими на недопущення вивезення зброї і наркотиків з району проведення ООС до інших регіонів. Службу в поїздах несуть бійці батальйону поліції особливого призначення, кінологи та співробітники батальйону "Скіф".
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"Підвищені превентивні заходи спрямовані на забезпечення безпеки громадян, які пересуваються залізничним транспортом, а також на блокування незаконних перевезень зброї, бойових припасів та вибухівки, попередження злочинів та нещасних випадків з їх використанням", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що на Запоріжжі у вантажному потязі виявили небезпечну знахідку – серйозний арсенал боєприпасів.