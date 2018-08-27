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Омелян назвав вартість ремонту доріг в Україні

09:02, 27 серпня 2018
Транспорт/Зв'язок
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Економію при ремонті доріг забезпечують дешева робоча сила та сировина / фото УНІАН

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Про це повідомляє Украинская правда з посиланням на заяву міністра інфраструктури Володимира Омеляна.

"Кількість відремонтованих кілометрів в цьому році - 4 тисячі. Це величезна кількість. В Україні середній або капітальний ремонт дороги коштує приблизно 10 мільйонів гривень за кілометр. Це рекордно низька сума, в порівнянні з будь-якими сусідніми державами", - зазначив Омелян.

За його словами, серед країн ЄС найдешевший кілометр будівництва автобану в Болгарії - 3 мільйона євро, в Польщі - від 5 мільйонів євро до 7 мільйонів ​​євро.

Омелян зазначив, що така економія досягається за рахунок дешевої робочої сили та сировини.

Нагадаємо, за даними Укравтодору, в 2017 році в Україні було відремонтовано та побудовано понад 2 тисячі кілометрів доріг, що вдвічі перевищило показники попереднього року.

Як повідомлялось, за підрахунками Укравтодору, для капітального ремонту всіх доріг, які сполучають населені пункти по всій території України, необхідно виділити 2 трильйони гривень.

Як повідомляв УНІАН, у держбюджеті на 2018 рік 44 мільярда гривень закладено на ремонт доріг (з них 32,6 мільярда гривень - бюджет Державного дорожнього фонду).

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Теги: #ремонт доріг