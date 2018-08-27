На українських АЗС подорожчали всі види пального
11:37, 27 серпня 2018Транспорт/Зв'язок
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Сьогодні літр бензину А-95 на АЗС у середньому коштує понад 30 гривень.
В Україні за вихідні знову подорожчало пальне / фото УНІАН
На українських АЗС за вихідні здорожчали всі види пального.
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Про це повідомляє ТСН.ua.
Літр бензину категорії А-95 вранці 27 серпня коштує в середньому 30,20 гривні. Залежно від заправок ціна на це пальне коливається від 27,90 гривні до 32,49 гривні. Тобто зекономити чи переплатити можна до 4,6 гривні.
Літр дизельного палива обійдеться водіям у середньому в 27,99 гривні. Ціни на АЗС різняться від 25,99 гривні до 29,99 гривні.
Газ для автомобілів коштує в середньому 13,47 гривні. Мінімальна вартість на мережевих АЗС - 12,24 гривні, максимальна - 14,69 гривні.
фото ТСН.ua
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