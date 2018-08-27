В Україні 31 серпня відключають аналогове телемовлення

Аналогове мовлення буде збережене на територіях особливим режимом для Національної суспільної телерадіокомпанії та місцевих компаній, які не мають цифрових ліцензій.

У п’ятницю, 31 серпня, по всій Україні вимкнуть аналогове телевізійне мовлення. Про це нагадує Національна рада з питань телебачення та радіомовлення.

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«Кабінет міністрів постановою від 13 червня 2018 року № 509 вніс зміни до Плану використання радіочастотного ресурсу України стосовно термінів використання аналогової технології телевізійного мовлення. Відтак 31 серпня 2018 року аналогове телевізійне мовлення припиняється на всій території країни. Місяць тому, 31 липня, відбулося вимкнення аналогового радіосигналу в Києві й Кіровоградській області», - сказано у повідомленні.

Національна рада внесла пропозиції до Кабінету міністрів про необхідність збереження аналогового мовлення на територіях із особливим режимом мовлення, на прикордонні, де існують ризики інформаційного впливу країни-агресора, для суспільного мовника (НСТУ) та місцевих компаній, які не мають цифрових ліцензій. Уряд врахував пропозицію про збереження аналогового мовлення на територіях особливим режимом мовлення – 18 липня внесено зміни до постанови. Інші пропозиції також мають бути враховані найближчим часом додали у Нацраді.

Представники Національної ради в областях разом із працівниками облдержадміністрацій проводять велику роз’яснювальну роботу для населення, на місцевому рівні запрацювали call-центри, теле- і радіоканали розповідають телеглядачам про цю загальнодержавну подію й розміщують у своєму ефірі відповідну інформацію.

Раніше регуляторний орган звернувся до дистриб’юторів найбільших торгових марок, які постачають на український ринок перетворювачі цифрового сигналу, аби вони максимально забезпечили торгові мережі необхідним обладнанням.

Дрібні постачальники цифрового обладнання в усіх регіонах країни також поінформовані про ситуацію на вітчизняному ринку.

«Таким чином, роздрібні мережі максимально забезпечують наявність тюнерів і телевізорів різних цінових категорій – від найдорожчих до найдешевших, аби задовольнити попит населення на необхідне оснащення для прийому цифрового телевізійного сигналу», - вважають у Нацраді.

Регулятор нагадав, що перехід на цифрову технологію передачі сигналу Україна здійснює відповідно до зобов’язань, передбачених Регіональною угодою «Женева-2006».