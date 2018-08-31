В Україні відключають аналогове ТБ

Водночас, близько 40% аналогових передавачів продовжать свою роботу до кінця нинішнього року.

Сьогодні, 31 серпня, в Україні вимкнуть аналогове телевізійне мовлення, замість нього працюватиме цифрове.

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«Кабінет міністрів постановою від 13 червня 2018 року № 509 вніс зміни до Плану використання радіочастотного ресурсу України стосовно термінів використання аналогової технології телевізійного мовлення. Відтак, 31 серпня 2018 року аналогове телевізійне мовлення припиняється на всій території країни. Місяць тому, 31 липня, відбулося вимкнення аналогового радіосигналу в Києві й Кіровоградській області», - нагадує Національна рада з питань телебачення та радіомовлення.

Водночас, аналогове телемовлення діятиме до 31 грудня 2018 року на територіях, що межують з Росією, а також для Національної громадської телерадіокомпанії України (НГТУ) і місцевих телекомпаній, які не мають цифрових ліцензій. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу, 29 серпня.

За даними голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Юрія Артеменка, близько 40% аналогових передавачів продовжать свою роботу до кінця нинішнього року.

«Станом на 1 липня 2018 року без урахування Автономної республіки Крим й окупованих територій працював 1881 аналоговий передавач. 60 передавачів було вимкнено 1 серпня в Києві і Кіровоградській області», - сказав Артеменко.

За його словами, 1063 передавачі буде вимкнено 1 вересня повністю і 25 передавачів буде відключено частково.

Він повідомив, що згідно з планом використання радіочастотного ресурсу, буде продовжено роботу на територіях з особливим режимом мовлення 147 передавачів за аналоговою ліцензією і ще 21 - на підставі дозволів на тимчасове мовлення.

«Таким чином, 758 передавачів продовжать роботу до кінця цього року, це 40% від загальної кількості аналогових передавачів», - сказав Артеменко.

У Нацраді заявили, що раніше регуляторний орган звернувся до дистриб’юторів найбільших торгових марок, які постачають на український ринок перетворювачі цифрового сигналу (тюнери), аби вони максимально забезпечили торгові мережі необхідним обладнанням. Дрібні постачальники цифрового обладнання в усіх регіонах країни також поінформовані про ситуацію на вітчизняному ринку. «Таким чином, роздрібні мережі максимально забезпечують наявність тюнерів і телевізорів різних цінових категорій – від найдорожчих до найдешевших, аби задовольнити попит населення на необхідне оснащення для прийому цифрового телевізійного сигналу», - вважають у Нацраді.

Вимкнення аналогового сигналу зачепить тих українців, які дивляться телевізор через ефірну антену. Тим, у кого кабельне, супутникове або інтернет-телебачення, турбуватися нема про що - всі канали працюватимуть, як і раніше. Решті для перегляду телеканалів доведеться підключитися до безкоштовного цифрового ефірного телебачення Т2, яке дозволяє дивитися близько 30 українських каналів. Практично в кожен новий телевізор вже вмонтований DVB-T2. У такому випадку залишиться тільки його підключити до антени і налаштувати. Для телевізора старої моделі необхідно буде купити тюнер Т2 (вартість якого починається від 400 грн — ред.) і приєднати його до свого екрану.

В Україні є близько 5 млн домогосподарств, які користуються аналоговим ефірним ТБ – 37,5% від загальної кількості. За даними експертів, більшість з цих телеглядачів мають доступ до інших способів отримання сигналу, але найбільш вразливими є жителі сільських територій.

За даними оператора, що займався будівництвом цифрової ефірної мережі наземного телебачення в Україні, фірми «Зеонбуд», 95% території країни покрито цифровим сигналом. Водночас, українські телеканали кажуть, що рівень покриття ледве досягає 60%.

Як повідомляв УНІАН, 13 червня Кабінет міністрів ухвалив рішення про продовження термінів використання технологій аналогового телевізійного мовлення до 31 серпня 2018 року. Продовження дії аналогового телемовлення поширюється на всі області, крім Києва і Кіровоградської області, де аналогове мовлення відключили 31 липня 2018 року.

У Кабміні очікують, що ухвалення такого рішення дасть змогу провести поетапний перехід від аналогового до цифрового мовлення і сприятиме підвищенню рівня інформаційної безпеки України. Остаточне відключення аналогового сигналу в Україні має відбутися у квітні-травні 2019 року.

Уряд затвердив план заходів із впровадження в Україні цифрового телерадіомовлення в жовтні 2016 року.

Довідка УНІАН. «Зеонбуд» - оператор цифрової багатоканальної телемережі у складі чотирьох мультиплексів у стандарті DVB-T2 (MPEG-4). Отримав ліцензію Нацради з телерадіомовлення в грудні 2010 року. Офіційно компанія належить кіпрським офшорам. Раніше в ЗМІ висловлювалися думки, що реальними власниками є Олександр Янукович, Рінат Ахметов і Дмитро Фірташ. У «Зеонбуді» цю інформацію спростували.

На даний момент «Зеонбуд» - єдиний провайдер цифрового ефірного телебачення в Україні.