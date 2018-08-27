Ситуація в "Укрзалізниці" вимагає термінового втручання Кабміну

Гірничо-збагачувальні комбінати не можуть вивезти готову продукцію до своїх споживачів, затовареність складських площ вже в 4 рази перевищує нормативи.

Ситуація із залізничними перевезеннями вантажів в Україні за липень-серпень критично погіршилася, потрібне термінове втручанняКабінету міністрів.

Про це заявив президент об'єднання "Укрметалургпром" Олександр Каленков, коментуючи для видання Мінпром підсумки засідання робочої групи при УЗ з участю представників вантажовідправників, держкомпанії ПАТ "Укрзалізниця".

За словами А. Каленкова, за липень-серпень кількість покинутих складів зросла до 320. При цьому на Придніпровській залізниці показник зріс у 10(!) раз, з 17 до 165. "Це означає, що підприємства-вантажовідправники не можуть своєчасно вивезти готову продукцію своїм споживачам", - пояснив А. Каленков.

За його словами, найважче становище гірничо-збагачувальних комбінатів: затовареність складських площ готовою залізорудною продукцією вже в 4 рази перевищує нормативи. В результаті ГЗК змушені знижувати обсяги виробництва. Таким чином, лише за серпень втрати залізорудних підприємств досягнуть 100 млн дол. У свою чергу, це скорочує надходження валютної виручки до України, провокуючи знецінення гривні відносно долара і євро.

"Такої ситуації, як зараз – за останні 2-3 роки точно не було. Це вимагає втручання на урядовому рівні",- підкреслив президент "Укрметаллургпрома".

За його словами, представники найбільших галузевих бізнес-асоціацій направили письмове звернення до першого віце-прем'єра Степана Кубіва з проханням ініціювати прийняття необхідних рішень Кабінетом міністрів України.