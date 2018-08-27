Аналогове відключать не всім: близько 40% передавачів продовжать роботу до кінця року

Остаточне відключення аналогового сигналу в Україні має відбутися у квітні-травні 2019 року.

Близько 40% аналогових передавачів продовжать свою роботу до кінця нинішнього року, повідомив на прес-конференції голова Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Юрій Артеменко.

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«Станом на 1 липня 2018 року без урахування Автономної республіки Крим й окупованих територій працював 1881 аналоговий передавач. 60 передавачів було вимкнено 1 серпня в Києві і Кіровоградській області», - сказав Артеменко.

За його словами, 1063 передавачі буде вимкнено 1 вересня повністю і 25 передавачів буде відключено частково.

Він повідомив, що згідно з планом використання радіочастотного ресурсу, буде продовжено роботу на територіях з особливим режимом мовлення 147 передавачів за аналоговою ліцензією і ще 21 - на підставі дозволів на тимчасове мовлення

«Таким чином, 758 передавачів продовжать роботу до кінця цього року, це 40% від загальної кількості аналогових передавачів», - сказав Артеменко.

Як повідомляв УНІАН, 13 червня Кабінет міністрів ухвалив рішення про продовження термінів використання технологій аналогового телевізійного мовлення до 31 серпня 2018 року. Продовження дії аналогового телемовлення поширюється на всі області, крім Києва і Кіровоградської області, де аналогове мовлення відключили 31 липня 2018 року.

У Кабміні очікують, що ухвалення такого рішення дасть змогу провести поетапний перехід від аналогового до цифрового мовлення і сприятиме підвищенню рівня інформаційної безпеки України. Остаточне відключення аналогового сигналу в Україні має відбутися у квітні-травні 2019 року.

Уряд затвердив план заходів із впровадження в Україні цифрового телерадіомовлення в жовтні 2016 року.