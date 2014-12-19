У Міністерстві інфраструктури провели кадрові ротації

14:47, 19 грудня 2014
Транспорт/Звя'зок
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Кабмін звільнив трьох заступників міністра і призначивши одного

Фото УНИАН

Кабінет міністрів України провів кадрові ротації в Міністерстві інфраструктури України, звільнивши трьох заступників міністра і призначивши одного, йдеться в розпорядженнях уряду, опублікованих на веб-порталі Кабміну.

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Зокрема, з посад заступників міністра звільнено Андрія Бондаренка, Петра Пінскаса і Володимира Корнієнка. Усых було призначено на посади при колишньому міністрові Максимі Бурбаку.

Іншим своїм рішенням Кабмін призначив Володимира Омеляна заступником міністра інфраструктури. Раніше Омелян очолював апарат екс-міністра Кабінету міністрів Остапа Семерака.

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2 грудня Верховна Рада України призначила новий склад уряду, посаду міністра інфраструктури посів Андрій Пивоварський, висунутий на посаду партією «Блок Петра Порошенка».

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