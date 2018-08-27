Нацрада з питань ТБ просить Кабмін зберегти аналогове мовлення на кордоні з Росією

Очікується, що відповідне рішення буде ухвалено в середу, 29 серпня, на засіданні уряду.

Національна рада з питань ТБ і радіомовлення звернулася до Кабінету міністрів із проханням зберегти аналогове мовлення в зоні проведення операції Об'єднаних сил, а також на територіях, що межують з Російською Федерацією.

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Про це на прес-конференції повідомив голова Нацради з питань телебачення і радіомовлення Юрій Артеменко.

«Переходимо всі на цифрове телевізійне мовлення, за винятком території з особливим режимом мовлення, йдеться про зону проведення операції Об'єднаних сил, а також тих, що межують з Російською Федерацією. Також, аналогове мовлення буде поки що збережено для Національного громадського телебачення України (НГТУ) і місцевих телерадіокомпаній. Таке рішення ми очікуємо в цю середу. Уряд має внести відповідні зміни на своєму засіданні до Плану використання радіочастотного ресурсу», - сказав Артеменко.

Він зазначив, що відключення аналогового мовлення є одним із міжнародних зобов'язань України.

Крім цього, за словами Артеменка, це ще «і необхідність вирівняти радіочастотний ресурс для розвитку нових перспективних технологій, зокрема, LTE або 4G», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 13 червня Кабінет міністрів ухвалив рішення про продовження термінів використання технологій аналогового телевізійного мовлення до 31 серпня 2018 року. Продовження дії аналогового телемовлення розповсюджується на всі області, крім Києва та Кіровоградської області, де аналогове мовлення відключили 31 липня 2018 року.

У Кабміні очікують, що ухвалення такого рішення дозволить провести поетапний перехід від аналогового до цифрового мовлення і сприятиме підвищенню рівня інформаційної безпеки України. Остаточне відключення аналогового сигналу в Україні має відбутися в квітні-травні 2019 року.

Уряд затвердив план заходів щодо впровадження в Україні цифрового телерадіомовлення в жовтні 2016 року.