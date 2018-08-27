«Укравтодор» домовився про розробку ТЕО для платної дороги Київ - Біла Церква

Відповідно до тендерної документації, компанія повинна надати техніко-економічне обґрунтування будівництва дороги до кінця грудня 2019 року.

Державне агентство автомобільних доріг України («Укравтодор») в особі Служби автомобільних доріг у Київській області уклала договір з компанією «Науково-виробнича фірма «Мостопроект» про розробку техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) будівництва концесійної автомобільної дороги Київ - Біла Церква на ділянці від окружної дороги до транспортного вузла Біла Церква (Північна) на дорозі М-05 Київ - Одеса вартістю 5,4 млн грн з ПДВ.

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Про це повідомляється в електронній системі державних закупівель Prozorro.

При цьому, первинна цінова пропозиція компанії становило 7,35 млн грн. Аукціон відбувся 31 липня, а договір між Службою автодоріг у Київській області і «Мостопроектом» було укладено 17 серпня 2018 року.

Орієнтовна довжина нової автомагістралі категорії 1-А становитиме близько 50 кілометрів орієнтовною вартістю будівництва 7,5 млрд гривень. Дорога проходитиме через Києво-Святошинський, Обухівський, Васильківський і Білоцерківський райони.

Згідно з календарним планом, компанія «Мостопроект» зобов'язується надати техніко-економічне обґрунтування до кінця грудня 2019 року.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці лютого 2018 року Верховна Рада України ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері будівництва та експлуатації автомобільних доріг» (№6766), що дає змогу передавати на умовах концесії дороги загального користування державного значення для будівництва й експлуатації.