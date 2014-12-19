На свята курсуватиме ще один додатковий поїзд Київ - Львів

«Укрзалізниця» продовжує призначати додаткові поїзди на новорічні і різдвяні свята. Так, залізничники збільшили кількість поїздів у західному напрямку... Це вже 13-й додатковий поїзд, який запропонувала пасажирам «Укрзалізниця» на святковий період», - сказано в прес-релізі відомства.

Згідно з повідомленням, поїзд №291/292 вирушатиме з Києва і Львова 30 і 31 грудня. Зокрема, із столиці поїзд відправлятиметься о 8:20 і прибуватиме до Львова о 16:30. У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься о 13:35 і прибуватиме до столиці в 21:39.

У середньому під час пікових перевезень з 25 по 31 грудня щодоби курсуватимуть 169 поїздів далекого сполучення, на які відомство пропонує пасажирам більш як 637,5 тисячі квитків.

У прес-службі нагадали, що в період новорічних і різдвяних свят по Україні курсуватимуть наступні додаткові поїзди: №207/208 Київ – Ужгород, №239/240 Київ – Ужгород, №267/253 Київ – Ужгород, №219/220 Київ - Івано-Франківськ, №269/270 Київ - Івано-Франківськ, №217/218 Київ - Івано-Франківськ, №795/796 Київ – Вінниця, №210/209 Миколаїв – Київ, №242/241 Одеса – Ужгород, №272/273 Одеса – Чернівці, №501/502 Дніпропетровськ – Львів, №542/543 Кривий Ріг - Львів.

Читайте такожЗ 16 січня зміниться графік курсування поїзда Харків - УжгородКрім того, «Укрзалізниця» призначила додаткові рейси графікових поїздів №773/774 Київ - Кам'янець-Подільський, №225/226 Київ – Харків, №782/774, 773/781 Кременчук, Полтава - Київ і №798/797 Одеса - Вінниця.

Загалом, «Укрзалізниця» підготувала більш як 3 тисячі пасажирських вагонів до роботи в зимовий період, з яких 2583 обладнані системою електрообігріву.

Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" на зимові свята готова забезпечити перевезення близько 1,4 млн пасажирів у поїздах далекого сполучення за найпопулярнішими напрямками.

Також «Укрзалізниця» повідомила, що не планує припиняти залізничне пасажирське сполучення з Російською Федерацією, тоді як Російські залізниці (РЗ) з 14 грудня відмінили чотири поїзди, які курсують через територію України.