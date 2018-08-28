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«Укрзалізниця» закрила продаж квитків на ряд поїздів

09:33, 28 серпня 2018
Транспорт/Зв'язок
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У зв’язку з ремонтними роботами можливі зміни в графіку руху поїздів / фото УНИАН

Державна акціонерна компанія «Укрзалізниця» у зв'язку з проведенням планових ремонтів інфраструктури на дільниці Жмеринка – Гречани тимчасово закрила продаж квитків на ряд поїздів у західному напрямку. Про це повідомляє прес-служба відомства.

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«Для проведення планових ремонтів інфраструктури на дільниці Жмеринка – Гречани до розкладу руху поїздів, зокрема тих, що курсують у західному напрямку, вносяться зміни. У зв’язку із цим тимчасово закритий продаж квитків на деякі поїзди цього напрямку», - йдеться у повідомленні.

Цього тижня, після корегування графіка руху поїздів, продаж квитків буде поновлено, зазначають у відомстві. Ремонтні роботи заплановано на другу й третю декади вересня.

Довідка УНІАН. «Укрзалізниця» - публічне акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації. Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, що здійснюються усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця посідає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії.

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Теги: #Укрзалізниця#графік руху поїздів