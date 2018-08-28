В Україні «євробляхи» вже зайняли 19% вторинного ринку: рейтинг найбільш популярних авто

Кожен 5-й проданий у серпні автомобіль вже був на єврономерах.

Торгівля автомобілями на єврономерах вийшла на новий рівень. Тепер пропозиції щодо «євроблях» вивели в окремі розділи найбільші українські класіфайди, щоб вибирати «доступні авто» не «заважали» автомобілі на українській реєстрації зі своїми високими цінами.

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Підібрати авто на «єврономерах» можна від кілька сотень доларів, але більшість угод відбувається в діапазоні $1,5-2 тис, пише AUTO-Consulting. Як відзначає видання, вже є пропозиції преміальних і недешевих автомобілів, ціна яких, все одно нижча, ніж їхніх аналогів на українських номерах.

За інформацією видання, до кінця літа, так звані» «євробляхи» вже займають 19% вторинного ринку. Тобто, кожен 5-й проданий у серпні автомобіль вже був на єврономерах. Такі авто щомісяця відвойовують по 8-12 тис. клієнтів на українському ринку.

Рейтинг авто на «єврономерах», які найбільше продавались за період червень-серпень 2018 року:

Як бачимо, сформувався чіткий пул лідерів, на які припадає левова частка всіх продажів «євроблях».

Як повідомляли УНІАН, 13 липня парламент прийняв в першому читанні проект закону, метою якого є зниження вартості розмитнення автомобілів.

Проблема з нерозмитненими авто на єврономерах існує вже давно і з кожним роком кількість таких машин збільшується. У лютому ДФС повідомляла, що в Україні перебуває майже 425,4 тис. транспортних засобів з іноземною реєстрацією, з яких більше 246,4 тис. - з порушенням терміну перебування.