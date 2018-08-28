В Україні відкрили дані про реєстрацію транспортних засобів (інфографіка)

Сервіс буде корисним споживачам для моніторингу автомобільного ринку та отримання достовірної інформації про найпопулярніші марки та моделі авто.

Вперше в Україні Головний сервісний центр МВС оприлюднив відкриті дані про реєстрацію транспортних засобів на національному порталі data.gov.ua. На основі відкритих даних Єдиного державного реєстру МВС створено онлайн сервіс про першу реєстрацію авто, що надає змогу кожному громадянину самостійно отримати інформацію про авторинок у кілька кліків.

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Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

"Головний сервісний центр МВС відкрив дані про реєстрацію транспортних засобів в Україні - відтепер можливо дослідити реальний стан українського авторинку за онлайн-сервісом texty.org.ua/cars. Доступ до інформації – запорука довіри до державних інституцій", - наголосив Арсен Аваков.

За його словами, вперше транспортний засіб потрапляє в даний реєстр після придбання та реєстрації власником у територіальному сервісному центрі МВС. Далі в реєстрі відображаються всі зміни, що відбуваються з автомобілем: зміна власника, номерного знаку, здійснення переобладнання тощо. Сервіс на основі відкритих даних не містить конфіденційної інформації, але при цьому надає можливість ознайомитися з технічними характеристиками зареєстрованих авто. Завдяки сервісу можна порівнювати дані щодо реєстрації транспортних засобів за регіоном, датою випуску, маркою, моделлю, об'ємом двигуна, типом палива та кольором.

Реалізація такого проекту стала можливою за сприяння Державного агентства з питань електронного урядування в межах проекту USAID/UK aid "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах"/TAPAS.

Сервіс на основі відкритих даних допоможе зрозуміти тенденції автомобільного ринку в Україні, запропонувати державі нові способи використання таких відкритих даних для підвищення доступності послуг у цій сфері, або ж виокремити цікаві факти. Окрім даних про реєстрацію легкових автомобілів, проект охоплює дані стосовно реєстрації транспортних засобів інших категорій, зокрема, автобусів та мікроавтобусів.

Також сервіс буде корисним споживачам для моніторингу автомобільного ринку та отримання достовірної інформації про найпопулярніші марки та моделі авто.

Бізнес зможе більше дізнатися про споживчу поведінку та вподобання громадян – зокрема, які автомобілі купують мешканці різних регіонів, як впливає колір авто на його популярність тощо.