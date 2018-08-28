Омелян розповів, хто займеться будівництвом сучасного аеропорту в Дніпрі

Ярославський раніше підтвердив свою готовність інвестувати в створення сучасного пасажирського авіатерміналу в Дніпрі, як тільки держава — власник злітно-посадкової смуги — прийме рішення про виділення коштів.

Держава спільно з відомим українським бізнесменом Олександром Ярославським, власником і президентом групи DCH, буде інвестувати в будівництво нового аеропорту в Дніпрі.

Про це в інтерв'ю Liga.net заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

Як відомо, модернізація злітно-посадкової смуги дніпровського аеропорту повинна фінансуватися з держбюджету як об'єкт стратегічного подвійного (цивільного і військового) призначення, але поки її остання реконструкція проводилася ще у 80-х роках минулого століття. Найбільший мегаполіс і діловий центр України, фактично, відрізаний від міжнародного авіасполучення, а жителі Дніпра та багатьох інших розташованих поблизу населених пунктів змушені користуватися для подорожей і ділових поїздок послугами більш сучасних аеровокзалів в інших регіонах України.

«Злітної смуги немає. Вона в жахливому стані. Потрібно будувати нову. Термінал там теж поганий. Публічне зобов'язання про те, що готовий побудувати термінал за свій рахунок, дав Ярославський. Держава починає будувати злітну смугу, Ярославський — термінал. Це бізнес. Це прибуток для держави з надходжень за посадку кожного літака. Це прибуток для бізнесу з кожного пасажира. Так працює вся Європа», — розповів міністр інфраструктури.

Олександр Ярославський раніше підтвердив свою готовність інвестувати в створення сучасного пасажирського авіатерміналу в Дніпрі, як тільки держава — власник злітно-посадкової смуги — прийме рішення про виділення коштів: «Як тільки буде ясність, я готовий приступати до роботи», — сказав Ярославський. Таким чином, у Дніпра високі шанси отримати сучасний аеропорт світового класу в форматі такого державно-приватного партнерства, якщо заяви міністра втіляться в життя.

«Регіон привабливий комерційно — прогноз пасажиропотоку оптимістичний, потреба очевидна. Дніпропетровщина давно задихається без нормального повітряного сполучення. А в DCH є все для того, щоб вирішити цю проблему. Є гроші, щоб побудувати свою частину — сучасний аеровокзальний комплекс. Є команда з унікальними знаннями та вміннями, якість роботи якої знають вже і президенти Литви і Польщі, і УЄФА, і дипломати різних країн. Хочете подивитися, які термінали ми можемо побудувати в Дніпрі? Поїдьте в Харків, все побачите», — так характеризував проект раніше журналістам власник DCH.

Як відомо, інвестиції Олександра Ярославського в новий харківський аеропорт дали можливість «першої столиці» до Чемпіонату Європи з футболу в 2012 році (Євро-2012). Загальний обсяг капіталовкладень бізнесмена в проект, включаючи будівництво нового аеровокзального комплексу та реставрацію історичної будівлі «старого» терміналу, склав понад 107 млн доларів. Державне фінансування порівнянного обсягу було спрямовано на модернізацію летовища.

Зараз до складу пулу перевізників, які здійснюють регулярні рейси з Харкова входять Wizz Air, Turkish Airlines, Georgian Airlines, SkyUp, JoinUp, FlyDubai і багато інших, що дозволяє місту мати стабільне міжнародне сполучення з різними країнами світу.