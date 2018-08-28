"Укрзалізниця" в першому півріччі збільшила прибуток майже в 4 рази

Обсяг чистого доходу від реалізації продукції становить 39,97 мільярда гривень, собівартість реалізованої продукції становить 38,54 мільярда гривень.

Акціонерна держкомпанія "Укрзалізниця" в січні-червні 2018 року збільшила чистий прибуток в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року на 345,85 мільйона гривень, або в 3,82 рази - до 468,36 мільйона гривень, зазначається у фінансовому звіті компанії.

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Згідно зі звітом, фінансовий результат до оподаткування збільшився на 21,35% порівняно із звітним періодом минулого року і становить 736,598 мільйона гривень.

Обсяг чистого доходу від реалізації продукції склав 39,97 мільярда гривень, при цьому собівартість реалізованої продукції становить 38,54 мільярда гривень.

Витрати на оплату праці у січні-червні становили 16,535 мільярда гривень, що на 43,3% більше показника за перше півріччя 2017 року.

Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" за підсумками 2017 року, вперше з 2013 року, вийшла на прибуткову діяльність і отримала 114 мільйонів гривень прибутку, тоді як в 2016 році компанія отримала 7,3 мільярда гривень чистого збитку.

31 жовтня 2017 року набрав чинності наказ Міністерства інфраструктури про індексацію тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України на 15%. За попередні два роки, тарифи на перевезення залізницею піднімалися вже тричі.

30 травня 2018 року "Укрзалізниця" також підвищила тарифи на залізничні пасажирські перевезення на 12%. З 1 жовтня планується другий етап індексації тарифів на пасажирські перевезення – ще на 12%.

У липні поточного року "Укрзалізниця" подала на узгодження в Мининфраструектуры проект про уніфікацію тарифів на перевезення різних вантажів, зокрема, зближення класів тарифів з метою усунення преференції для окремих груп вантажовідправників.

За словами представників бізнесу, такі ініціативи "Укрзалізниці" приведуть до прихованого підвищення тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом на 25%.

Як повідомив голова Федерації металургів України Сергій Біленький, підвищення вантажних тарифів у 2017 році коштувало бізнесу в 6,5 мільярда гривень додаткових витрат на рік.

У серпні керівники профільних промислових асоціацій звернулися до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з проханням дати відповідні доручення Мінінфраструктури та "Укрзалізниці" щодо відкликання та скасування проекту наказу "Про внесення змін до коефіцієнти, які використовуються для перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов'язані з ним послуги, щодо уніфікації тарифної політики на перевезення порожніх вагонів". На їх думку, запропонована уніфікація тарифів призведе до збільшення витрат вантажовласників у грошовому вимірі на 5 мільярдів гривень на рік.

"Укрзалізниця" за підсумками 2017 року, вперше з 2013 року, вийшла на прибуткову діяльність і отримала 114 мільйонів гривень прибутку, тоді як в 2016 році компанія отримала 7,3 мільярда гривень чистого збитку.