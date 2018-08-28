В "Укрзалізниці" порахували кількість пасажирських вагонів з кондиціонерами

Загалом для обслуговування подорожуючих в період літніх відпусток залізничники підготували 2941 пасажирський вагон.

Лише 42,5% пасажирських вагонів були обладнані системою кондиціонування в літній сезон 2018 року.

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Про це повідомили в прес-службі держкомпанії "Укрзалізниця".

"Для обслуговування подорожуючих в період літніх відпусток залізничники підготували 2941 пасажирський вагон. З них обладнані системою кондиціонування повітря 1249 вагонів - майже 42,5%", - говориться в повідомленні компанії.

Згідно з повідомленням, у липні "Укрзалізниця" запропонувала пасажирам майже 3,6 мільйона місць у поїздах далекого сполучення різних напрямків. "Левова частка - майже 2,4 мільйона місць - у найпопулярніших напрямках для літнього відпочинку", - повідомили в компанії.

На період з 27 серпня по 2 вересня 2018 включно "Укрзалізниця" запропонувала пасажирам 42 416 місць у поїздах, що курсують з Приазов'я, 100 775 місць в поїздах з курортів Одеської області, 147 486 місць – для відпочиваючих, які повертаються на цьому тижні з Західної України.

Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом в літній період призначила 23 поїзди в південному напрямку, а також збільшила періодичність курсування низки цілорічних поїздів.