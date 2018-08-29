Українці подвоїли виплати податку за елітні авто

Найчастіше громадяни платили за автомобілі марок Mercedes-Benz, BMW, Lexus, Audi, Land Rover Range Rover.

Власники елітних автомобілів за січень-липень 2018 року сплатили до місцевих бюджетів 97,2 мільйона гривень транспортного податку, що більш ніж 2,3 рази вище показника за аналогічний період минулого року.

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Як сообщется на сайті Державної фіскальної служби України, найчастіше громадяни платили транспортний податок за автомобілі марок Mercedes-Benz, BMW, Lexus, Audi, Land Rover Range Rover.

У ДФС нагадали, що об'єктом оподаткування є легкові автомобілі не старше п'яти років з середньоринковою вартістю понад 375 мінімальних заробітних плат (в 2018 році - більш 1,39 мільйона гривень), а ставка податку становить 25 тисяч гривень на рік.

Довідка УНІАН. Українці в 2017 році сплатили до бюджетів 132,2 мільйона гривень транспортного податку на елітні авто.