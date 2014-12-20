Аеропорт Запоріжжя не відновив роботу, повітряний простір відкриють 23 грудня

Заборону на польоти в аеропорту «Запоріжжя» продовжено до 23 грудня, повідомили агентству УНІАН представники аеропорту.

«Аеропорт закритий у зв'язку з рішенням авіавлади України. Закритий аеропорт і повітряний простір над областю», - повідомили в аеропорту.

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Як повідомляв УНІАН, 13 грудня Державіаслужба закрила з міркувань безпеки всі польоти до Харкова, Дніпропетровська і Запоріжжя.

16 грудня аеропорти Дніпропетровська і Харкова відновили роботу в штатному режимі. За словами глави Державної авіаційної служби Дениса Антонюка відновлення роботи аеропорту Запоріжжя планувалося на 20 грудня.