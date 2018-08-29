Кабмін залишив аналогове ТБ у прикордонних з Росією районах

Кабмін ухвалив рішення про збереження аналогового мовлення на прикордонних територіях з РФ, для НГТУ і регіональних телекомпаній без цифрових ліцензій до кінця 2018 року.

Аналогове телемовлення діятиме до 31 грудня 2018 року на територіях, що межують з Росією, а також для Національної громадської телерадіокомпанії України (НГТУ) і місцевих телекомпаній, які не мають цифрових ліцензій.

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Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу, 29 серпня, повідомив УНІАН член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Валентин Коваль.

Він уточнив, що рішення про збереження аналогового мовлення стосується прикордонних районів Чернігівської, Сумської та Харківської областей.

За словами члена Нацради, Кабмін також доручив Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації (Держспецзв'язку) доопрацювати перелік місць розташування передавачів, які продовжать аналогове мовлення.

Цю постанову Кабінету міністрів на цей момент ще не опубліковано.

Як повідомляв УНІАН, Національна рада з питань ТБ і радіомовлення звернулася до Кабінету міністрів з проханням зберегти аналогове мовлення в зоні проведення операції Об'єднаних сил, а також на територіях, що межують з Російською Федерацією.

13 червня Кабінет міністрів прийняв рішення про продовження термінів використання технологій аналогового телевізійного мовлення до 31 серпня 2018 року. Продовження дії аналогового телемовлення поширюється на всі області, крім Києва та Кіровоградської області, де аналогове мовлення відключили 31 липня 2018 року.

Уряд затвердив план заходів щодо впровадження в Україні цифрового телерадіомовлення в жовтні 2016 року.