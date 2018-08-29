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«Укрпошта» підвищує тарифи: на скільки подорожчає пересилка листів і посилок

16:35, 29 серпня 2018
Транспорт/Зв'язок
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«Укрпошта» підвищує тарифи / фото УНІАН

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), затвердила двоетапне підвищення тарифів на послуги поштового зв'язку в 2018-2019 роках, повідомляється на сайті національного оператора поштового зв'язку «Укрпошта».

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«Згідно з рішенням НКРЗІ, тарифи на послуги поштового зв'язку будуть змінені в два етапи: перший етап - з 10 вересня поточного року, другий етап - з 1 січня 2019 року», - йдеться у повідомленні.

На першому етапі тариф на пересилку письмової кореспонденції (непріоритетних листів вагою до 50 г, базова величина) збільшиться на 2 грн, а на посилки без оголошеної цінності, в рамках послуги «Укрпошта Стандарт», масою до 10 кг в межах України - на 3, 6 грн (з ПДВ).

На другому етапі тариф на пересилку письмової кореспонденції (непріоритетних листів вагою до 50 г, базова величина) збільшиться порівняно з першим етапом на 1 грн, а на посилки без оголошеної цінності, в рамках послуги «Укрпошта Стандарт», масою до 10 кг в межах Україна - на 2,4 грн (з ПДВ).

Тариф на пересилання відправлень вагою від 10 до 15 кг в межах області становитиме 45 грн (з ПДВ), по Україні - 51 грн (з ПДВ).

«Попри прискорене зростання середньої зарплати працівників, «Укрпошта» залишається одним із підприємств з низьким рівнем оплати праці порівняно з іншими галузями, і зміна тарифів буде направлена на фінансування фонду оплати праці, в першу чергу, виробничого персоналу, який становить близько 90% від загальної чисельності працівників », - зазначили в компанії.

У той же час тарифи на пересилання міжнародної кореспонденції та міжнародних посилок, а також тарифи на додаткові послуги при пересиланні відправлень «Укрпошта Стандарт» не змінюються.

Також «Укрпошта» з 10 вересня спрощує тарифікацію переказів і прийому платежів в неавтоматизованих відділеннях, вводячи фіксовану абсолютну комісію за кожен діапазон суми переказу/платежу.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2018 року набуло чинності рішення НКРЗІ, яке передбачало зміну граничних тарифів на універсальні послуги поштового зв'язку.

Тариф для відправлення посилки вагою до 1 кг зріс на 20% - до 12 грн, для двокілограмових - на 8%, до 14 грн. Згідно з цим же рішенням, вартість відправки ключових видів поштової кореспонденції снилася. Зокрема, вартість відправлення листа від 50 до 250 г знизилася на 3% до 7,5 грн, тариф для відправлень від 2 до 3 кг знизився на 55% до 25 грн. Вартість відправки невеликих поштових листівок і листів (до 50 г) залишилася без змін.

17 серпня 2018 року Міністерство інфраструктури призначило Ігоря Смілянського, який раніше тимчасово виконував обов'язки керівника, генеральним директором компанії "Укрпошта", уклавши з ним новий контракт.

Довідка УНІАН. «Укрпошта» входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України і є національним оператором поштового зв'язку в країні. Підприємство надає понад 50 видів послуг через більш ніж 11 тис. відділень по всій Україні. Штат компанії налічує близько 76 тис. співробітників.

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Теги: #тарифи#посилка#лист#Укрпошта