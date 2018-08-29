На Харківщині звинуватили чиновників «Укрзалізниці» у злочинному блокуванні вантажних перевезень по станції «Водяна»

В компанії «Матрапак ГмбХ» переконані, що офіційного розпорядження про припинення вантажних робіт по станції "Водяна" взагалі не існує.

У Харківській області в районі обслуговування залізничної станції «Водяна» зосереджена велика кількість промислових підприємств, у тому числі з іноземними інвестиціями.

Про це йдеться в листі українського представництва німецької компанії «Матрапак ГмбХ» на ім’я прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана, керівника міністерства інфраструктури України Володимира Омеляна та керівника ПАТ «Укрзалізниця» Євгена Кравцова.

У представництві компанії «Матрапак ГмбХ», яка займається випуском складних органічних розчинників, наголосили, що з 1 серпня 2018 року ПАТ «Укрзалізниця» без будь-яких завчасних попереджень, в односторонньому порядку, посилаючись на усне розпорядження в.о. керівника Євгена Кравцова, припинила вантажні перевезення по залізничній станції «Водяна», що в Краснокутському районі Харківщини. Із 3 серпня через зупинку поставок імпортної сировини підприємство було вимушене призупинити діяльність. 6 серпня підприємство спрямувало письмові скарги на ім'я міністра інфраструктури України Володимира Омеляна, однак вони залишилися без реакції.

При цьому на «Матрапак ГмбХ» підкреслили, що «Укрзалізниця», порушуючи закон України «Про залізничний транспорт» та Статут (затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998 №457), до здійснення блокування станції не виконала обов'язкові процедури, які дозволяли б врахувати інтереси самої ПАТ «Укрзалізниця» і підприємства, що знаходяться в зоні обслуговування даної залізничної станції. Тобто не надала компанії можливості подавати вагони-цистерни з сировиною на власні під'їзні колії підприємства через сусідні залізничні станції «Ков'яги» та «Коломак», що чітко гарантується вишезазначенним порядком. Хоча в середньому на місяць представництво «Матрапак ГмбХ» залізнічнім транспортом доставляло до себе на виробництво близько 1500 тонн сировини через залізнічну станцію «Водяна».

Неодноразові намагання отримати якусь офіційну інформацію з Регіональної філії «Південна Залізниця» ПАТ «Українська залізниця» та з його виробничого підрозділу «Сумська дирекція залізничних перевезень» стосовно припинення вантажних перевезень по залізничній станції "Водяна" успіху не мали. На підприємстві підкреслюють, що жоден із чиновників не зміг пояснити, які правові підстави припинення вантажних робіт. Наявність такого незаконного рішення керівника ПАТ «Укрзалізниця», з їх слів, ґрунтується на нерентабельності зазначеної станції та ще майже 200 залізничних станцій на території України.

Однак в офіційній відповіді 8 серпня в.о. начальника дирекції виробничого підрозділу «Сумська дирекція залізничних перевезень» Олександр Кибенко на запит контрагента ТОВ «Краснокутський агрошляхбуд» повідомив наступне: «Повідомляємо, що процес призупинення або припинення виконання окремими станціями вантажної роботи на теперішній час знаходиться в стадії розгляду в ПАТ «Укрзалізниця».

"Таким чином, з відповіді зазначеної посадової особи випливає, що на теперішній час, начебто жодного рішення стосовно закриття вантажних перевезень (вантажних робіт) по станції "Водяна" не прийнято, однак уже з 1 серпня «Укрзалізниця» не здійснює прийняття заявок на перевезення вантажів ані на станцію "Водяна", ані з неї. Наші спроби подати заявки, як це встановлено умовами договору в електронному виді, блокується програмою, якою вони обробляються. Адміністрування зазначеної програми здійснює ПАТ «Укрзалізниця»", - наголошують у «Матрапак ГмбХ».

На підприємстві переконані, що офіційного розпорядження про припинення вантажних робіт по станції "Водяна" взагалі не існує. Підприємці переконані, що міністерство інфраструктури, яке очолює Омелян, "поставило собі завдання по своєму напрямку остаточно придушити середній бізнес".

Компанія «Матрапак ГмбХ» заявляє, що завжди вчасно та в повному обсязі оплачувала послуги ПАТ «Укрзалізниці» й робила відрахування у місцеві бюджети. Зокрема, з 1 січня 2016 року по 31 липня 2018 року «Матрапак ГмбХ» розмитнила товару на суму 147,7 млн грн, сплатило податків у розмірі 29,6 млн грн і залізничного тарифу на 3 млн грн. На самому ж підприємстві працевлаштовані близько 200 громадян України, «які вчасно отримують заробітну плату, годують свої сім’ї та сплачують єдиний внесок, податок на доходи фізичних осіб та військовий збір до бюджету».

На підприємстві підкреслили, що чиновники «Укрзалізниці» порушили законодавство України, тому «Матрапак Гмбх» подала відповідні заяви до Генпрокуратури, Національної поліції України, НАБУ та СБУ про кримінальне правопорушення та попросила провести досудове розслідування за ч. 2 ст. 364 КК України щодо службових осіб ПАТ «Укрзалізниця». Самому підприємству за півмісяця спричинені збитки на суму не менше 3,2 млн грн. Позов до "Укрзалізниці" про відшкодування цієї сами також поданий. Крім цього, у компанії зауважили, що інформація про ситуацію, що склалася, буде обов’язково передана до Посольства Німеччини в України для надання розголосу на найближчих світових самітах та конференціях.