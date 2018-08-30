Український літак-гігант "Руслан" доставив німецькі бронемашини для ВС Австралії (фото)
Український транспортний літак-гігант Ан-124 "Руслан" доставив з Німеччини до Австралії німецькі військові бронемашини Rheinmetall Lynx KF41 і Rheinmetall Boxer.
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Машини, замовлені збройними силами Австралії, зустріли в аеропорту Аделаїда, передає ЦТС з посиланням на споттера Віталія Трубнікова.
Раніше в ДП "Антонов" оголосили, що готові до стратегічних вантажних перевезень в інтересах НАТО і ЄС.
Як повідомляв УНІАН, державне підприємство «Антонов», що входить до складу держконцерну «Укроборонпром», і компанія Aviall Services, Inc., є підрозділом корпорації Boeing, підписали генеральну угоду про взаємодію у виробництві модернізованих літаків Ан-148, Ан-158 і Ан-178, сімейство яких буде позначатися як Ан-1X8 NEXT.
Довідка УНІАН. ДП «Антонов» - найбільший і єдиний в Україні виробник транспортних, пасажирських літаків і літаків спеціального призначення. У числі найбільш відомих розробок підприємства - літаки Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 і Ан-225.