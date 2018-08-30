АМКУ побачив змову в тендері на реконструкцію Шулявського мосту

Відомство відкрило справу за ознаками «антиконкурентних узгоджених дій» під час тендеру на ремонт мосту.

У Київському обласному територіальному відділенні Антимонопольного комітету України відкрили справу за ознаками «антиконкурентних узгоджених дій» під час тендеру на ремонт Шулявського мосту.

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Про це повідоміляє прес-служба Київського відділення АМКУ.

«Розпорядженням адміністративної колегії Київського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 29 серпня 2018 № 60-50/рп/к розпочато розгляд справи № 108/60/50-рп/к.18 за ознаками вчинення ТОВ «Спецбуд-плюс» (ідентифікаційний код 36590344) та ТОВ «Північно-український будівельний альянс» (ідентифікаційний код 35129952) порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів під час участі у процедурі закупівлі «Реконструкція транспортної розв’язки на перетині проспекту Перемоги з вул. Гетьмана у Солом’янському та Шевченківському районах м. Києва», - йдеться у повідомленні.

У відомстві нагадали, що очікувана вартість процедури закупівлі - 608 570 279 грн.

Своєю чергою у коментарі на Радіо Свобода голова київського відділення АМКУ Олексій Хмельницький зазначив: «Вже сьогодні можна говорити про наявність ознак порушення компаніями-переможцями тендеру ст. 6 закону України «Про захист економічної конкуренції». Ми бачимо в цій історії спотворення результатів тендеру в результаті антиконкурентних узгоджених дій, і саме тому відкриваємо справу».

Зокрема, у відомстві звертають увагу на різницю між пропозиціями фіналістів тендеру – ТОВ «Спецбуд–плюс» і ТОВ «Північно-український будівельний альянс», які пов’язують з народним депутатом Максимом Микитасем, – всього в одну тисячу грн, а також на підроблений відгук-рекомендацію «Спецбуд-плюс» про успішне виконання схожого ремонту. Водночас, підкреслює Хмельницький, дві інші компанії через низку невідповідностей у документах до аукціону взагалі не допустили.

Окрім того, в Антимонопольному комітеті виявили, що IP-адреси, з яких компанії-фіналісти конкурсу «Спецбуд-плюс» та «Північно-український будівельний альянс» виходили на аукціон, належать одному провайдеру та майже ідентичні. Також в АМКУ встановили, що фірма «Спецбуд-плюс» надала переможцю безвідсоткову поворотну фінансову допомогу в розмірі 5 млн грн із строком повернення до 2023 року.

Хмельницький зазначає, що в разі ухвалення рішення щодо змови між компаніями «Спецбуд-плюс» та «Північно-український будівельний альянс» під час тендеру на реконструкцію Шулявської розв’язки ці фірми будуть оштрафовані до 10 відсотків від свого доходу за минулий рік.

«Також на три роки їм забороняється брати участь у закупівлях. Однак відмінити цей тендер щодо Шулявської розв’язки Антимонопольний комітет не може», – додає Хмельницький.

Раніше програма «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу UA:Перший) повідомляла, що до фінального аукціону на ремонт Шулявського мосту допустили дві компанії, які мають фінансові зв'язки з одним народним депутатом - Микитасем, а під час аукціону фірма із меншою ставкою через невідомі причини віддала свій перший крок. Це може свідчити про те, що компанії пов’язані між собою, а тендер був формальним, йдеться в розслідуванні.

Зазначається, що Микитась у минулому відомий столичний забудовник, який, як фіксували «Схеми», літав разом із міським головою Києва Віталієм Кличком на одному чартерному літаку.

Сам Кличко у коментарі «Схемам» заперечив зв’язки із Микитасем: «У мене друзів немає (в тому), що стосується роботи київської мерії».

На дані про те, що тендер відбувся із порушеннями, міський голова відповів так: «Якщо у вас є така інформація, звертайтеся до правоохоронних органів, це їхнє питання контролювати, щоб ні в якому разі не було корупційної складової. Я не можу слідкувати за кожним тендером, який відбувається».