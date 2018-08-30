Госрегуляторна служба не підтримує уніфікацію тарифів на порожняк

При цьому глава ГРС звернула увагу на те, що з осені минулого року сталося зростання витрат на перевезення вантажів залізничним транспортом.

Державна регуляторна служба не підтримує наказ Мінінфраструктури "Про внесення змін до коефіцієнтів, які використовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов'язані з ним послуги, щодо уніфікації тарифної політики на перевезення порожніх вагонів". Про це заявила сьогодні на засіданні голова ГРС Ксенія Ляпіна.

"В цьому вигляді, думаю, що ні", - сказала вона, відповідаючи на питання, чи підтримує ГРС ініціативу Мінінфраструктури, пише Мінпром.

Ляпіна підкреслила, що в результаті запропонованої міністерством уніфікації відбудеться істотне підвищення витрат вантажовідправників. "Федерація металургів та інші промислові асоціації оцінюють зростання витрат на 5,6-5,2 млрд грн., "Укрзалізниця" – в 2,3 млрд грн. Але визнано всіма, що це буде мільярдне підвищення витрат суб'єктів господарювання", - зазначила вона.

При цьому глава ГРС звернула увагу на те, що восени минулого року сталося зростання витрат на перевезення вантажів залізничним транспортом. "Це підвищення накладається на попередні. Не тільки на осіннє 15-відсоткове підвищення тарифу, але і на істотне зростання фінансового навантаження на вантажовідправників з-за дерегуляції вагонної складової. У короткостроковій перспективі це призвело до зростання вартості вагонів "Укрзалізниці", так і приватного вагонного парку. Таким чином, відсоток цього навантаження доходить до 50% за півроку, що в принципі вже фатально для бізнесу", - сказала вона.

К. Ляпіна застерігає, що таке різке підвищення фінансового навантаження на український бізнес може мати суттєві негативні наслідки для виробництва. "Вже сьогодні деякі компанії втрачають європейські ринки через те, що не можуть своєчасно виконати свої зобов'язання. Ці чинники істотно знижують як доходи самих підприємств, так і доходи держави, які в першу чергу складаються з податків від таких суттєвих і бюджетоутворюючих галузей, як металургія, хімія, будівництво та аграрні сектор", - підкреслила глава ГРС.

"Давайте допоможемо знайти компромісний варіант, щоб, з одного боку, "Укрзалізниця" вирішила проблему адміністрування, але такий, який поки що не буде суттєво впливати на зростання витрат вантажовідправників", - резюмувала К. Ляпіна.

Як повідомлялося, раніше керівники профільних промислових асоціацій звернулися до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з проханням дати відповідні доручення Міністерству інфраструктури та "Укрзалізниці" щодо відкликання та скасування проекту наказу міністерства "Про внесення змін до коефіцієнти, які використовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов'язані з ним послуги, щодо уніфікації тарифної політики на перевезення порожніх вагонів". На їхню думку, запропонована уніфікація тарифів на порожні вагони призведе до збільшення витрат вантажовласників у грошовому вимірі на 5 млрд грн. у рік