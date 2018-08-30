Промисловці впевнені, що уніфікація тарифів на порожняк не вирішить проблем з вантажними залізничними перевезеннями

За підрахунками асоціації "Укрцемент", уніфікація тарифів на порожні вагони призведе до суттєвого подорожчання вартості перевезень для цементної галузі.

Запропонована Міністерством інфраструктури уніфікація тарифів на порожні вагони не вирішить проблем з перевезеннями залізницею.

Таку думку висловив виконавчий директор асоціації "Укрцемент" Роман Скільський, виступаючи на нараді в Державній регуляторній службі України, повідомляє Мінпром.

Він зазначив, що для цементної галузі існують дві ключові проблеми з перевезеннями вантажів залізницею.

"Перша проблема - це наявність і стан вагонів. Основні вагони для нас це цементовози, які на 98% зношені та в планах "Укрзалізниці" будівництва цементовозів немає. І друга ключова проблема – збільшення терміну оборотності вагонів, який зараз перевищує 12 діб. Уніфікація тарифів на перевезення порожніх вагонів не вирішить жодної з цих проблем", - підкреслив Скільський.

За підрахунками асоціації "Укрцемент", уніфікація тарифів на порожні вагони призведе до подорожчання вартості перевезень для цементної галузі на 28% при перевезенні на короткі дистанції і на 32% - на довгі при використанні вагонів "Укрзалізниці". При використанні вагонів приватного парку зростання витрат складе 47% і 52% відповідно.

"Це приведе з нашої точки зору до спроб перейти на автомобільний транспорт на коротких відстанях, а на довгих відстанях виробники цементу просто перестануть працювати, оскільки у нас регіоналізація цементного бізнесу досить висока. Цементні заводи є майже у всіх регіонах України, і це призведе до зменшення конкуренції і, відповідно, до зростання цін", - підкреслив Скільський.

Разом з тим виконавчий директор "Укрцемент" запропонував свій варіант вирішення проблем з перевезеннями на залізниці.

"Ми припускаємо, що, можливо, є сенс залучати приватну тягу до перевезень залізницею. Інша проблема - ремонт вагонів, який збільшує термін їх експлуатації. Ми розуміємо, що в "УЗ" немає можливості забезпечити цементну галузь достатньою кількістю цементовозів, і ми готові за свій рахунок ремонтувати вагони на умовах довгострокової оренди з заліком інвестицій в такий ремонт у вартість оренди", - сказав він.

Як повідомлялося, раніше керівники профільних промислових асоціацій звернулися до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з проханням дати відповідні доручення Міністерству інфраструктури та "Укрзалізниці"щодо відкликання та скасування проекту наказу міністерства "Про внесення змін до коефіцієнти, які використовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов'язані з ним послуги, щодо уніфікації тарифної політики на перевезення порожніх вагонів".

На їх думку, запропонована уніфікація тарифів на порожні вагони призведе до збільшення витрат вантажовласників у грошовому вимірі на 5,3 млрд грн. у рік.