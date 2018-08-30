У Києві запустять трамвай з Троєщини на Осокорки

Магістраль буде довжиною 22 кілометрів.

Будівництво магістралі між столичними Осокорками та Троєщиною є вже у проекті фахівців Інституту Генерального плану Києва.

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Про це повідомляє ТСН.ua з посиланням на сайт департаменту містобудування та архітектури.

"На думку проектувальників, ця відстань буде основною планувальною віссю лівобережжя, частиною якої стане проспект Григоренка. Магістраль довжиною 22 км пройде від вулиці Бальзака та уздовж залізничних колій і проспектом Григоренка", - йдеться у повідомленні.

Згідно проекту основна проїзджа частина проспекту матиме по три смуги руху в кожному напрямку, між якими пройде лінія швидкісного трамвая. Проспектом передбачені проїзди шириною 7,5 метра і 10 метров.

Раніше стало відомо, що торги щодо тендеру на будівництво ділянки лінії метро на Виноградар призупинили.