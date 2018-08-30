У "Борисполі" другий день проводять обшуки - співробітників, яких зловили на «відкатах», відсторонили
Співробітники Міжнародного аеропорту «Бориспіль», які були затримані прокуратурою Київської області за вимагання хабара від суб'єктів господарювання за участь в тендерах, були відсторонені від своїх посад.
Читайте такожАеропорт "Бориспіль" показав, як його співробітники порпалися у речах пасажирів (відео)
Про це повідомив генеральний директора аеропорту Павло Рябікін, поінформували у прес-службі «Борисполя».
«На даний момент мені важко коментувати ситуацію, якою я неприємно вражений. Мною підписано наказ про відсторонення всіх співробітників відділу від виконання службових обов'язків на час проведення слідчих дій. Крім того, ми створили робочу комісію для аналізу реєстру договорів і закупівель, актів виконаних робіт, проведених платежів. На час роботи комісії всі платежі буде тимчасово припинено», - сказав Рябікін.
За інформацією прес-служби, станом на 10:30 ранку обшуки на робочих місцях у виробничому приміщенні, в якому розміщені кабінети співробітників відділу тендерних закупівель та матеріально-технічного забезпечення, продовжилися.
У «Борисполі» уточнили, що обшуки на території аеропорту прокуратурою Київської області спільно з представниками поліції в робочих кабінетах працівників і керівника відділу матеріально-технічного забезпечення почалися 29 серпня близько 20-ї години вечора. При цьому, згідно з постановою суду та інформацією від юристів підприємства, аналогічні слідчі дії також тривали за адресами проживання цих працівників.
У прес-службі відзначили, що адміністрація аеропорту гарантує повне сприяння правоохоронним органам у питаннях надання документів, службової інформації та доступу до робочих приміщень. Водночас, «проведення слідчих дій не має впливати на життєдіяльність аеропорту».
Як повідомляв УНІАН, прокуратура Київської області затримала начальника служби закупівель і начальника відділу матеріально-технічного забезпечення служби закупівель Міжнародного аеропорту «Бориспіль», які вимагали 141 тис. грн хабара від суб'єктів господарювання за участь в тендерах.