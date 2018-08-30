У "Борисполі" другий день проводять обшуки - співробітників, яких зловили на «відкатах», відсторонили

На держпідприємстві створена робоча комісія для аналізу реєстру договорів та закупівель, актів виконаних робіт, проведених платежів, на час роботи якої всі платежі будуть призупинені.

Співробітники Міжнародного аеропорту «Бориспіль», які були затримані прокуратурою Київської області за вимагання хабара від суб'єктів господарювання за участь в тендерах, були відсторонені від своїх посад.

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Про це повідомив генеральний директора аеропорту Павло Рябікін, поінформували у прес-службі «Борисполя».

«На даний момент мені важко коментувати ситуацію, якою я неприємно вражений. Мною підписано наказ про відсторонення всіх співробітників відділу від виконання службових обов'язків на час проведення слідчих дій. Крім того, ми створили робочу комісію для аналізу реєстру договорів і закупівель, актів виконаних робіт, проведених платежів. На час роботи комісії всі платежі буде тимчасово припинено», - сказав Рябікін.

За інформацією прес-служби, станом на 10:30 ранку обшуки на робочих місцях у виробничому приміщенні, в якому розміщені кабінети співробітників відділу тендерних закупівель та матеріально-технічного забезпечення, продовжилися.

У «Борисполі» уточнили, що обшуки на території аеропорту прокуратурою Київської області спільно з представниками поліції в робочих кабінетах працівників і керівника відділу матеріально-технічного забезпечення почалися 29 серпня близько 20-ї години вечора. При цьому, згідно з постановою суду та інформацією від юристів підприємства, аналогічні слідчі дії також тривали за адресами проживання цих працівників.

У прес-службі відзначили, що адміністрація аеропорту гарантує повне сприяння правоохоронним органам у питаннях надання документів, службової інформації та доступу до робочих приміщень. Водночас, «проведення слідчих дій не має впливати на життєдіяльність аеропорту».

Як повідомляв УНІАН, прокуратура Київської області затримала начальника служби закупівель і начальника відділу матеріально-технічного забезпечення служби закупівель Міжнародного аеропорту «Бориспіль», які вимагали 141 тис. грн хабара від суб'єктів господарювання за участь в тендерах.