Бізнес зацікавлений у довгостроковому плануванні тарифної політики УЗ

Президент "Укрметаллургпрома" нагадав, що з осені в результаті підвищення вантажних залізничних тарифів на 15% та лібералізації вагонної складової витрати вантажовідправників зросли на 35%.

Бізнес зацікавлений у плануванні тарифної політики "Укрзалізниці" на 3-5 років вперед. Про це заявив президент ВП "Укрметалургпром" Олександр Каленков, виступаючи на нараді в Державній регуляторній службі України, передає кореспондент Мінпрому.

"Ми готові обговорювати це питання, але обговорення має включати економічний аналіз, і приймати до уваги не лише зростання тарифів, але й збільшення всіх витрат вантажовідправників на перевезення", - сказав він.

А. Каленков звернув увагу на те, що запропонована уніфікація тарифів на порожні вагони призведе до збільшення витрат вантажовідправників щонайменше на 10%. Він нагадав, що з осені минулого року в результаті підвищення вантажних залізничних тарифів на 15% і лібералізації вагонної складової витрати вантажовідправників вже зросли на 35%.

Таким чином, у разі уніфікації тарифів на порожняк, витрати вантажовідправників в цілому зростуть у півтора рази за неповні 9 місяців. "Ні в одній країні жодна галузь не впорається зі зростанням логістичних витрат в півтора рази менше, ніж за рік", - акцентував він.

"Тому ми звертаємося до економічного керівництва країни і до "Укрзалізниці" із закликом зупинити цей процес, повернутися за стіл переговорів і ще раз обговорити економічну доцільність даних кроків.... Я сподіваюся, що ми повернемося до обговорення цього питання, можливо, наступного року, а зараз це питання буде відкладено. Сподіваюся, керівництво країни і галузі знайде в собі сили зібрати всіх за столом переговорів і обговорити заходи, які дозволять "УЗ" покращити свою операційну діяльність", - сказав він.

Як повідомлялося, Державна регуляторна служба України прислухалася до думки галузевих асоціацій вантажовідправників та Європейської бізнес-асоціації і відмовилася погодити наказ Мінінфраструктури "Про внесення змін до коефіцієнтів, які застосовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов'язані з ним послуги, щодо уніфікації тарифної політики на перевезення порожніх вагонів".

Раніше керівники профільних промислових асоціацій звернулися до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з проханням дати відповідні доручення Міністерству інфраструктури та "Укрзалізниці" щодо відкликання та скасування проекту наказу міністерства.

На їх думку, запропонована уніфікація тарифів на порожні вагони призведе до збільшення витрат вантажовласників у грошовому вимірі на 5,3 млрд грн. на рік.

У свою чергу, Європейська бізнес-асоціація звернулася до міністра інфраструктури України і керівництва "Укрзалізниці" з проханням про введення мораторію на підвищення вартості вантажних залізничних перевезень до створення державного регулятора в цій сфері, а також затвердження загальнодержавної моделі тарифоутворення на залізничні перевезення.

У своєму зверненні вантажовідправники зазначили, що за останні півтора року бізнес вже неодноразово відчув на собі негативні наслідки підвищення тарифів на залізничні перевезення.