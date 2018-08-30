В Україні запрацював електронний кабінет перевізника

Це дозволить українцям перевіряти, чи має водій маршрутки чи автобуса взагалі ліцензію та право вийти на маршрут.

Онлайн-сервіс - електронний кабінет перевізника запустили в роботу 30 серпня в Україні.

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Про це журналістам повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян, передає кореспондент УНІАН.

"Ми отримаємо зручний продукт для чиновників, бізнесу і суспільства. Він (електронний кабінет - УНІАН) працюватиме і у відкритому доступі, тому українські громадяни, які користуються маршрутками та різними видами автобусних перевезень, також зможуть вбити номер перевізника, кожного автобуса і перевірити, чи є у нього взагалі ліцензія, право вийти на маршрут. А потім з допомогою фото - або відеофіксації повідомляти Укртрансбезпеку. І це вже буде підставою для перевірки цього перевізника", - повідомив міністр.

У свою чергу, в.о. голови Державної служби України з безпеки на транспорті В'ячеслав Дідківський, присутній на прес-конференції, пояснив, що в електронному кабінеті буде доступно одразу п'ять послуг для перевізника. Так, за допомогою сервісу вантажні та пасажирські автоперевізники зможуть отримувати, розширювати, звужувати або анулювати ліцензії онлайн.

Крім цього, за допомогою е-кабінету перевізники зможуть оперативно повідомляти про зміну своїх даних.

"Ми сьогодні отримали продукт, який надає можливість зробити нашу кооперацію з кожним перевізником простіше, більш швидкої та прозорою. В першу чергу, це зручність для тих, хто хоче отримати ліцензію або внести будь-які зміни в ліцензійну справу, починаючи з транспортних засобів і до матеріально-технічної бази. Нікуди не треба їхати, ніяких черг, ніяких безпосередніх комунікацій з працівниками Укртрансбезпеки.

"В офісі включили лептоп, внесли дані, отримали підтвердження", - сказав Дідківський.

Він також підкреслив, що електронний кабінет зведе до нуля корупційні ризики завдяки виключенню безпосередньої комунікації перевізників з працівниками Укртрансбезпеки.

За інформацією Дідківського, наступний крок - це запровадження електронного протоколу.

Як повідомляв УНІАН, Державна служба України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека) планувала запустити електронний кабінет перевізника для мінімізації спілкування перевізників з працівниками служби ще до кінця 2017 року, потім його введення перенесли на перше півріччя 2018 року.

11 квітня Кабмін 2018 року схвалив пропозицію міністра інфраструктури Володимира Омеляна про відсторонення від посади голови Укртрансбезпеки Михайла Ноняка. Замість нього виконуючим обов'язки був призначений Дідківський.

Невдоволення міністра викликала непрозора робота служби. До того ж, 6 квітня співробітники СБУ затримали чиновника Укртрансбезпеки, який вимагав від підприємця 38 тисяч доларів хабара за видачу дозволів на міжнародні вантажні перевезення, мотивуючи це "дефіцитом" відповідних бланків. Відзначається, що за кожен оформлений документ чиновник отримував від 100 до 500 доларів США за офіційної вартості бланка 49 гривень.

У вересні 2014 року Кабінет міністрів почав реорганізацію Державної інспекції з безпеки на наземному транспорті (Укртрансінспекції) та Державної інспекції з безпеки на морському та річковому транспорті (Укрморрічінспекція) шляхом їх злиття та створення єдиного відомства Державної служби України з безпеки на транспорті. В лютому 2015 року Кабмін затвердив положення про створення нового органу – Державної служби з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека).

Укртрансбезпека за підсумками 2017 року перерахувала до державного бюджету 104,87 мільйона гривень.