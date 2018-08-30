Омелян пояснив вартість квитків на поїзд "чотирьох столиць": "дорого, але мінімально можливо"

Міністр сподівається, що маршрут потягу буде продовжено до Таллінна (Естонія).

Міністр інфраструктури Володимир Омелян назвав вартість квитків на поїзд Київ-Мінськ-Вільнюс-Рига "мінімально можливою" на даному етапі.

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"Так, дорогувато. Це була ініціатива "п'яти столиць", по дорозі втратили Таллінн, але я сподіваюся, він буде приєднаний. Я знаю, що "Укрзалізниця" провела важкі переговори з міжнародними партнерами, а це Білорусь, Латвія, Литва. На даний момент це мінімально можлива ціна. Якщо маршрут буде добре постелений, подивимося, які ще опції можна буде додати", - сказав міністр у відповідь на запитання журналіста.

Як повідомляв УНІАН, 30 серпня "Укрзалізниця" почала продаж квитків на поїзд "чотирьох столиць" Київ-Рига, який буде курсувати через Мінськ та Вільнюс.

Так, вартість квитка в вагоні купе за маршрутом Київ-Рига становить 2219,11 гривні, у вагон СВ - 4428,17 гривні. З Києва до Вільнюса у вагоні купе квиток коштує 1640,62 гривні, а СВ - 3271,78 гривні. Купейні квитки Київ-Мінськ стоять 1853,98 гривні, СВ - 3 574,69 гривні. Ціна вказана в один бік.