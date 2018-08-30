На "Укрзалізниці" склалася критична ситуація з перевезеннями

Каленков звернув увагу на те, що проблеми із залізничною логістикою ставлять під питання можливості українських підприємств нарощувати обсяги виробництва.

Критична ситуація з вантажними перевезеннями склалася на "Укрзалізниці".

Про це заявив президент ОП "Укрметалургпром" Олександр Каленков, виступаючи на нараді в Державній регуляторній службі України. Про це повідомляє кореспондент Мінпрому.

"Гірничорудні підприємства при нормативі завантаженості складів в 150 тис. т накопичили на сьогоднішній день вже 700 тис. т продукції. Далі складати нікуди. Ми в серпні не довантажили на експорт продукції більш ніж на 100 млн дол. і цей обсяг вже не перекриється вереснем. Це означає, що ми будемо змушені скорочувати обсяги виробництва", – сказав він.

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Президент "Укрметаллургпрома" зазначив, що за інформацією учасників наради сьогодні на залізницях покинутими стоять 436 складів, в яких налічується до 25 тис. вагонів, тобто третина вагонного парку країни.

При цьому з початку поточного року термін оборотності вагонів на "Укрзалізниці" виріс на 0,9 доби, що викликано головним чином дефіцитом локомотивів, який перевищує за оцінками фахівців 100 од.

Каленков звернув увагу на те, що проблеми із залізничною логістикою ставлять під питання можливості українських підприємств нарощувати обсяги виробництва. "Це негативно вплине на динаміку економічного зростання країни, про яку говорить керівництво держави, це вплине на валютні надходження в Україну і, відповідно, на курс гривні", – додав він.

При цьому Каленков висловив упевненість, що проблема з перевезеннями на "Укрзалізниці" лежить не у фінансовій площині: "За даними "Укрзалізниці" з 18,4 млрд грн запланованих на поточний рік інвестицій в рухомий склад освоєно лише близько 3,5 млрд грн за перше півріччя, тобто 19% від усієї суми. Питання скоріше в процедурних проблемах "УЗ", наприклад, проведенні тендерів за закупівлю комплектуючих та запчастин. "УЗ" не може своєчасно закупити комплектуючі та запчастини, а у нас величезна кількість локомотивів знаходяться в неробочому стані. Ми готові у цьому підтримати "УЗ" і допомогти добитися перегляду процедур, з метою убезпечити їх від впливу недобросовісних спекулянтів і посередників, які зривають проведення тендерів".

Асоціації галузей вантажовідправників висунули ініціативу зібрати нараду на рівні віце-прем'єра, на якій можна було б обговорити заходи з поліпшення роботи "Укрзалізниці", зокрема щодо спрощення для компанії проведення тендерів з закупівлі обладнання і запчастин і можливості укладати довгострокові контракти з постачальниками.

У свою чергу, Європейська бізнес-асоціація звернулась до міністра інфраструктури України і керівництва "Укрзалізниці" з проханням ввести мораторій на підвищення вартості вантажних залізничних перевезень до створення державного регулятора в цій сфері, а також затвердження загальнодержавної моделі тарифоутворення на залізничні перевезення. У своєму зверненні вантажовідправники відзначили, що за останні півтора року бізнес відчув на собі негативні наслідки підвищення тарифів на залізничні перевезення.